Google wprowadza nowy model AI. Rozwiązuje problem zużycia tokenów

Problem z limitami w Antigravity

Model Gemini 3.5 Flash spotkał się z dużym zainteresowaniem. Firma Google połączyła go jednak ze zmienionym planem AI Pro z surowymi limitami użycia. Programiści korzystający z narzędzia Antigravity zaczęli zgłaszać problemy, ponieważ szybko kończące się pule tokenów utrudniały im pisanie i analizowanie kodu.

Gigant z Mountain View zareagował na te głosy, zwiększając limity w środowisku Antigravity, łącznie dziewięciokrotnie podczas dwóch aktualizacji. To jednak nie wystarczyło do całkowitego rozwiązania problemu.

Varun Mohan z Google DeepMind zabrał głos w tej sprawie. Zauważył, że narzędzie zużywało zbyt wiele tokenów podczas prostych zadań. Społeczność więc zapytała, czy firma testowała oprogramowanie przed premierą. Część osób miała wrażenie, że testy odbywają się na klientach.

Mohan odniósł się do tych zarzutów. Podkreślił, że zespół korzystał z modelu wewnętrznie przez dłuższy czas przed jego debiutem. Skupienie się na trudnych obliczeniach sprawiło, że pominięto kwestię zużycia zasobów przy łatwych komendach. Dyrektor obiecał kolejne usprawnienia w niedalekiej przyszłości.

Nowy wariant modelu Gemini dla programistów

Firma Google oficjalnie wprowadziła model Gemini 3.5 Flash w wersji Low. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie na oszczędniejsze w zasoby narzędzia. Dotychczasowa, standardowa wersja Gemini 3.5 Flash zmieniła przy okazji nazwę na wariant Medium. Odmiana Low generuje o około 45 procent mniej tokenów niż model Medium.

Nowy wariant działa przy tym lepiej w zadaniach inżynieryjnych niż starszy Gemini 3 Flash. Starszą generację sztucznej inteligencji określa się teraz jako wariant High. Wersja Low dostosowuje poziom wysiłku oprogramowania do wymagań danego zadania. Opcja ta nie ucina przy tym instrukcji systemowych i zachowuje pełny kontekst poleceń.

Nowa wersja została stworzona z myślą o prostych zadaniach. Trudniejsze polecenia nadal wymagają wyższego poziomu zaangażowania sztucznej inteligencji. Zresetowano także przydziały tokenów we wszystkich planach Gemini. Dotyczy to zarówno darmowych, jak i płatnych subskrypcji.