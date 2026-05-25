Aplikacje

Google wprowadza nowy model AI. Rozwiązuje problem zużycia tokenów

Google udostępnia nową wersję modelu językowego. Zmiana ma pomóc osobom pracującym z platformą Antigravity. Decyzja to odpowiedź na skargi użytkowników dotyczące limitów.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 20:15
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Google wprowadza nowy model AI. Rozwiązuje problem zużycia tokenów
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Problem z limitami w Antigravity

Model Gemini 3.5 Flash spotkał się z dużym zainteresowaniem. Firma Google połączyła go jednak ze zmienionym planem AI Pro z surowymi limitami użycia. Programiści korzystający z narzędzia Antigravity zaczęli zgłaszać problemy, ponieważ szybko kończące się pule tokenów utrudniały im pisanie i analizowanie kodu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Gigant z Mountain View zareagował na te głosy, zwiększając limity w środowisku Antigravity, łącznie dziewięciokrotnie podczas dwóch aktualizacji. To jednak nie wystarczyło do całkowitego rozwiązania problemu.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon MOTOROLA Moto G86 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Zielony
Smartfon MOTOROLA Moto G86 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Zielony
0 zł
999 zł - najniższa cena
Kup teraz 999 zł
Smartfon INFINIX Hot 50 Pro 8/256GB 6.78" 120Hz Szary
Smartfon INFINIX Hot 50 Pro 8/256GB 6.78" 120Hz Szary
0 zł
799.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 799.99 zł
Smartfon OSCAL Pilot 3 5G 12/256GB 6.78" 120Hz Czarny
Smartfon OSCAL Pilot 3 5G 12/256GB 6.78" 120Hz Czarny
0 zł
1249.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1249.99 zł
Advertisement

Varun Mohan z Google DeepMind zabrał głos w tej sprawie. Zauważył, że narzędzie zużywało zbyt wiele tokenów podczas prostych zadań. Społeczność więc zapytała, czy firma testowała oprogramowanie przed premierą. Część osób miała wrażenie, że testy odbywają się na klientach.

Mohan odniósł się do tych zarzutów. Podkreślił, że zespół korzystał z modelu wewnętrznie przez dłuższy czas przed jego debiutem. Skupienie się na trudnych obliczeniach sprawiło, że pominięto kwestię zużycia zasobów przy łatwych komendach. Dyrektor obiecał kolejne usprawnienia w niedalekiej przyszłości.

Nowy wariant modelu Gemini dla programistów

Firma Google oficjalnie wprowadziła model Gemini 3.5 Flash w wersji Low. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie na oszczędniejsze w zasoby narzędzia. Dotychczasowa, standardowa wersja Gemini 3.5 Flash zmieniła przy okazji nazwę na wariant Medium. Odmiana Low generuje o około 45 procent mniej tokenów niż model Medium.

Nowy wariant działa przy tym lepiej w zadaniach inżynieryjnych niż starszy Gemini 3 Flash. Starszą generację sztucznej inteligencji określa się teraz jako wariant High. Wersja Low dostosowuje poziom wysiłku oprogramowania do wymagań danego zadania. Opcja ta nie ucina przy tym instrukcji systemowych i zachowuje pełny kontekst poleceń.

Nowa wersja została stworzona z myślą o prostych zadaniach. Trudniejsze polecenia nadal wymagają wyższego poziomu zaangażowania sztucznej inteligencji. Zresetowano także przydziały tokenów we wszystkich planach Gemini. Dotyczy to zarówno darmowych, jak i płatnych subskrypcji.

Dzięki temu programiści otrzymali pełne pule zasobów potrzebne do pracy w bieżącym tygodniu. Należy jednak pamiętać o jednym ważnym szczególe. Powyższe zmiany dotyczą specyficznego środowiska Antigravity. Wariant Low nie pojawia się jako osobna opcja w standardowej aplikacji konsumenckiej Gemini. Problem wysokiego zużycia limitów ogranicza się najprawdopodobniej do narzędzi deweloperskich.

Xiaomi Redmi A7 Pro 4/64 GB
429,00 zł
10%
479.00
Motorola Edge 60 Fusion 8/256 GB + Watch Fit
1149,00 zł
15%
1349.00
Image
telepolis
Google programowanie sztuczna inteligencja Google Gemini Antigravity Gemini 3.5 Flash Go tokeny DeepMind
Źródła zdjęć: mundissima / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Google, Android Authority