WhatsApp pokaże dodatkowe informacje. Pokaże więcej

Informacje na temat nowości pojawiły się w najnowszej wersji beta WhatsApp w wersji na system iOS. Firma Meta szykuje dla aplikacji nowe centrum kontaktów, które będzie pokazywać więcej informacji na temat użytkowników.

WhatsApp z nowym centrum kontaktów

WhatsApp szykuje nowe centrum kontaktów, w którym ma prezentować, którzy użytkownicy aplikacji są aktualnie dostępni online lub niedawno byli dostępni. Zakładka ma w pierwszej kolejności prezentować nasze ulubione kontakty, następnie osoby dostępne online, później użytkowników, którzy niedawno byli dostępni, a na końcu resztę.

Warto nadmienić, że WhatsApp od dawna pozwala wybrać użytkownikom aplikacji, czy chcą udostępniać innym użytkownikom swój status online. Jest jednak pewien haczyk, bo jeśli się na to nie zdecydują, to sami nie będą w stanie zobaczyć, kto jest lub niedawno był online. Nowość ma być dostępna dla tych, którzy zdecydują się ujawnienie swojego statusu.