Thermomix w co 8. polskim domu. Normalne gotowanie w odwrocie
Nie od dzisiaj wiadomo, że Polacy oszaleli na punkcie Thermomixów. Nasz kraj jest jednym z największych rynków dla niemieckiej marki Vorwerk. Nie inaczej było w 2025 roku, który okazał się dla producenta rekordowy.
Prawie 2 mln Thermomixów w Polsce
Firma Vorwerk pochwaliła się wynikami za 2025 rok. Niemiecka marka osiągnęła w nim rekordowych przychód na poziomie aż 3,6 mln euro. To wzrost o 14 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Przełożyło się to na wynik operacyjny 278 mln euro, co z kolei oznacza poprawę o 28 proc. rok do roku.
Imponująco brzmią też informacje na temat liczby aktywnych przedstawicieli handlowych. Tych jest już ponad 129 tys. na całym świecie. To dwa razy więcej niż jeszcze w 2019 roku.
2025 był dla Vorwerk kolejnym wyjątkowo dobrym rokiem. Premiera Thermomix TM7 była najbardziej udanym wprowadzeniem produktu w historii naszej firmy, dzięki czemu udowodniliśmy siłę i skuteczność naszego modelu sprzedaży bezpośredniej, naszej wyjątkowej społeczności oraz wszystkich naszych organizacji na całym świecie. Przedstawione wyniki potwierdzają, że obrany kierunek strategiczny jest właściwy.
A co z Polską? U nas w 2025 roku sprzedano 143 tys. urządzeń marki Thermomix. To akurat wynik gorszy niż w 2024 roku, w którym to kupiliśmy ponad 170 tys. robotów kuchennych. Według Grupy Vorwerk to kwestia cyklu wymiany, który zazwyczaj trwa 7-10 lat. Dopiero w latach 2026-2028 Thermomix TM7 ma nad Wisłą sprzedawać się najlepiej, gdy część osób zdecyduje się an wymianę starszego modelu.
W sumie w Polsce ma być już niemal 2 mln urządzeń marki Thermomix. Oznacza to, że robot kuchenny znajduje się już, w co 8. polskim domu (szacuje się, że w naszym kraju funkcjonuje ok. 16 mln gospodarstw domowych). Polska odpowiada za około 10 proc. przychodów firmy Vorwerk, co plasuje nas pod tym względem na 4. miejscu.
