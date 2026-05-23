Thermomix w co 8. polskim domu. Normalne gotowanie w odwrocie

Nie od dzisiaj wiadomo, że Polacy oszaleli na punkcie Thermomixów. Nasz kraj jest jednym z największych rynków dla niemieckiej marki Vorwerk. Nie inaczej było w 2025 roku, który okazał się dla producenta rekordowy.

Prawie 2 mln Thermomixów w Polsce

Firma Vorwerk pochwaliła się wynikami za 2025 rok. Niemiecka marka osiągnęła w nim rekordowych przychód na poziomie aż 3,6 mln euro. To wzrost o 14 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Przełożyło się to na wynik operacyjny 278 mln euro, co z kolei oznacza poprawę o 28 proc. rok do roku.

Imponująco brzmią też informacje na temat liczby aktywnych przedstawicieli handlowych. Tych jest już ponad 129 tys. na całym świecie. To dwa razy więcej niż jeszcze w 2019 roku.

2025 był dla Vorwerk kolejnym wyjątkowo dobrym rokiem. Premiera Thermomix TM7 była najbardziej udanym wprowadzeniem produktu w historii naszej firmy, dzięki czemu udowodniliśmy siłę i skuteczność naszego modelu sprzedaży bezpośredniej, naszej wyjątkowej społeczności oraz wszystkich naszych organizacji na całym świecie. Przedstawione wyniki potwierdzają, że obrany kierunek strategiczny jest właściwy. powiedział dr Thomas Stoffmehl, prezes Grupy Vorwerk.

A co z Polską? U nas w 2025 roku sprzedano 143 tys. urządzeń marki Thermomix. To akurat wynik gorszy niż w 2024 roku, w którym to kupiliśmy ponad 170 tys. robotów kuchennych. Według Grupy Vorwerk to kwestia cyklu wymiany, który zazwyczaj trwa 7-10 lat. Dopiero w latach 2026-2028 Thermomix TM7 ma nad Wisłą sprzedawać się najlepiej, gdy część osób zdecyduje się an wymianę starszego modelu.

W sumie w Polsce ma być już niemal 2 mln urządzeń marki Thermomix. Oznacza to, że robot kuchenny znajduje się już, w co 8. polskim domu (szacuje się, że w naszym kraju funkcjonuje ok. 16 mln gospodarstw domowych). Polska odpowiada za około 10 proc. przychodów firmy Vorwerk, co plasuje nas pod tym względem na 4. miejscu.