Google wdraża Gemini 3.5. Jest dużo szybciej

Szybsze działanie i rozwój agentów AI

Google prezentuje rodzinę modeli Gemini 3.5. Pierwszym udostępnionym produktem z tej serii jest Gemini 3.5 Flash. Producent skupił się na zwiększeniu wydajności w pracy z asystentami oraz w programowaniu. Wariant Flash, który ma sobie radzić z długoterminowymi zadaniami, jest już dostępny dla użytkowników na całym świecie.

Można z niego korzystać w darmowej aplikacji Gemini oraz w wyszukiwarce Google. Firma udostępnia go również dla programistów za pośrednictwem platformy Google Antigravity, AI Studio i Android Studio. Korporacje zyskały do niego dostęp w ramach usług Enterprise. Trwają również prace nad modelem Gemini 3.5 Pro. Google planuje udostępnić go w przyszłym miesiącu.

Nowy model osiąga wyniki zbliżone do największych systemów flagowych, zachowując przy tym wysoką szybkość generowania odpowiedzi. Gemini 3.5 Flash przewyższa starszą wersję 3.1 Pro w testach takich jak Terminal-Bench 2.1 czy GDPval-AA. Wyniki wskazują też na lepsze rozumienie danych multimodalnych. Szybkość generowania tokenów wzrosła czterokrotnie w porównaniu do innych modeli w tej samej klasie. W indeksie Artificial Analysis model zajmuje jedną z czołowych pozycji.

Zastosowanie w biznesie i codziennej pracy

Model 3.5 Flash został zoptymalizowany pod kątem zadań wymagających ciągłego planowania i tworzenia kodu. Analiza danych i audyty zajmują systemowi ułamek czasu potrzebnego wcześniej, a koszty wykorzystania nowej technologii spadły o ponad połowę względem innych zaawansowanych algorytmów. Sztuczna inteligencja pomaga w pisaniu aplikacji i przygotowywaniu dokumentów finansowych. W połączeniu z platformą Antigravity system tworzy współpracujące subagenty. Mechanizm ten pozwala na realizację wieloetapowych procesów pod nadzorem użytkownika. System potrafi przeanalizować obszerną dokumentację AlphaZero i napisać w pełni działającą grę w sześć godzin.

Wdrożenie nowych narzędzi ma przynieść efekty w sektorze biznesowym. Zespoły zajmujące się analizą danych użyją Gemini 3.5 do odnajdywania zależności w dużych zbiorach informacji. Platforma Shopify wykorzystuje równoległe subagenty do tworzenia prognoz rynkowych dla sprzedawców. Model generuje również bardziej rozbudowane grafiki i poprawia jakość interfejsów internetowych. Nowa technologia potrafi tworzyć interaktywne animacje oraz wizualizacje skomplikowanych wzorów w wyszukiwarce.

Osobisty asystent Gemini Spark

Gemini 3.5 Flash staje się domyślnym silnikiem w usługach konsumenckich firmy Google. Najnowszą funkcją jest osobisty asystent o nazwie Gemini Spark. Oprogramowanie działa przez całą dobę i wykonuje zadania w imieniu użytkownika według ustalonych wytycznych. Narzędzie trafia obecnie do pierwszych testerów. W przyszłym tygodniu ruszą testy beta dla abonentów planu Google AI Ultra w Stanach Zjednoczonych. Wyszukiwarka Google zyskała z kolei nowe systemy informacyjne działające bez przerw.

Firma Google zaktualizowała również kwestie bezpieczeństwa. Gemini 3.5 zbudowano na podstawie wewnętrznych wytycznych Frontier Safety Framework. Producent zwiększył ochronę przed zagrożeniami biologicznymi, chemicznymi oraz w obszarze cyberbezpieczeństwa. Model rzadziej odmawia odpowiedzi na bezpieczne zapytania i generuje mniej szkodliwych treści. Zmiany te wynikają z zastosowania nowych mechanizmów weryfikacji toku rozumowania sztucznej inteligencji przed udzieleniem ostatecznej odpowiedzi.