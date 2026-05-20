Uważaj na to w swoim aucie. Mandat nawet do 5000 złotych
Przepisy jak to przepisy, bywają bezwzględne. Złe zamontowanie haka holowniczego lub brak jego zgłoszenia może mieć bardzo przykry finał dla kierowcy. Możemy dostać nie tylko wysoki mandat, ale utracić czasowo dowód rejestracyjny.
Hak w aucie - o co tu chodzi?
Jeśli już montujemy hak w samochodzie, musimy wykonać dodatkowe badanie techniczne pojazdu i w ciągu 30 dni zgłosić montaż haka w Wydziale Komunikacji. Jeśli kierowca tego nie zrobi, czeka na niego mandat 500 złotych, utrata 8 punktów karnych, a nawet - w skrajnych przypadkach - zatrzymanie dowodu rejestracyjnego. Jednak, najwyższe kary zostały przewidziane za nieprawidłowe korzystanie z haka. Chodzi przede wszystkim, o zasłanianie tablicy rejestracyjnej lub jej niewłaściwe przekładanie.
Za co czeka nas mandat w wysokości 500 zł, a za co 5000 zł?
Za jazdę z nieprawidłowo zamontowanym hakiem (takim, co zasłania tablice rejestracyjne) czeka nas mandat 500 zł i 8 punktów karnych. Za brak zgłoszenia haka holowniczego w Wydziale Komunikacji w celu wpisania go do dowodu rejestracyjnego - także. W przypadku kontroli, nasz dowód rejestracyjny może zostać zatrzymany aż do momentu zalegalizowania haka.
Największa kara czeka na kierowców, którzy zdejmują tablicę rejestracyjną z samochodu i umieszczają ją na konstrukcji bagażnika rowerowego, montowanego na haku. Tu prawo przewiduje mandaty od 1500 do 5000 złotych i 8 punktów karnych.
Rzeczpospolita wyjaśnia, że w przypadku zasłaniania przez bagażnik rowerowy tablicy rejestracyjnej, należy wyrobić sobie trzecią - do montażu na bagażniku na hak.