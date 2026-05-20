Uważaj na to w swoim aucie. Mandat nawet do 5000 złotych

Hak w aucie - o co tu chodzi?

Jeśli już montujemy hak w samochodzie, musimy wykonać dodatkowe badanie techniczne pojazdu i w ciągu 30 dni zgłosić montaż haka w Wydziale Komunikacji. Jeśli kierowca tego nie zrobi, czeka na niego mandat 500 złotych, utrata 8 punktów karnych, a nawet - w skrajnych przypadkach - zatrzymanie dowodu rejestracyjnego. Jednak, najwyższe kary zostały przewidziane za nieprawidłowe korzystanie z haka. Chodzi przede wszystkim, o zasłanianie tablicy rejestracyjnej lub jej niewłaściwe przekładanie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Za co czeka nas mandat w wysokości 500 zł, a za co 5000 zł?

Za jazdę z nieprawidłowo zamontowanym hakiem (takim, co zasłania tablice rejestracyjne) czeka nas mandat 500 zł i 8 punktów karnych. Za brak zgłoszenia haka holowniczego w Wydziale Komunikacji w celu wpisania go do dowodu rejestracyjnego - także. W przypadku kontroli, nasz dowód rejestracyjny może zostać zatrzymany aż do momentu zalegalizowania haka.

Największa kara czeka na kierowców, którzy zdejmują tablicę rejestracyjną z samochodu i umieszczają ją na konstrukcji bagażnika rowerowego, montowanego na haku. Tu prawo przewiduje mandaty od 1500 do 5000 złotych i 8 punktów karnych.