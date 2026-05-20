Dziś szalona premiera na Prime Video. 105 minut akcji - warto zarwać noc?

Jack Ryan: Wojna duchów - inteligentny thriller szpiegowski

Takie filmy lubi wiele osób, przynajmniej z opisu. Wciągające, pełne akcji i inteligentne. Najnowsza produkcja z uniwersum Jacka Ryana to z opisu prawdziwa gratka dla miłośników tego gatunku. A John Krasinski po raz kolejny ma szansę udowodnić, że ma nie tylko talent aktorski, ale także prawdziwą charyzmę. I jak to bywa, w przypadku filmów akcji, mamy aż 105 minut na to, aby naprawdę dobrze się bawić przed ekranem.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dla tych mniej zorientowanych w temacie - krótka przypominajka. Prime Video zaserwował widzom już cztery sezony tego widowiska w formie serialu i co najważniejsze - wszystkie były udane. W międzyczasie dał widzom także słynnego "Reachera". Teraz, znów przyszedł czas powrót do Ryana i na film. W "Wojnie duchów" Jack Ryan po raz kolejny zostanie wciągnięty w międzynarodową intrygę. Tym razem misja będzie miała nieco inny charakter - będzie nie tyle wciągająca, co osobista. Ryan ponownie łączy siły z Mikiem Novemberem i Jamesem Greerem. Ale bez obaw, nie zabraknie też i pięknej kobiety, która występuje w każdym filmie o agentach specjalnych. Nowa sojuszniczka to Emma Marlowe, agentka MI6, a zagra ją Sienna Miller.

Jack Ryan: Wojna duchów to film wyreżyserowany przez Andrew Bernsteina. Prime Video jest pewien, że to thriller wybitny, gdzie gra toczy się o najwyższą stawkę. Ale zważywszy na fakt, że serial z Krasińskim zebrał aż 80% pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes, film faktycznie może być dobry. A najważniejsze, nie będzie stratą czasu, ale miłą rozrywką na wieczór.