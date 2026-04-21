Prime Video z murowanym hitem. Fani thrillerów nie będą w nocy spać

"Jack Ryan: Wojna Duchów" od 20 maja 2026 na Prime Video

Im więcej inteligentnych thrillerów dla wymagających widzów, tym lepiej. Nie ma chyba wdzięczniejszego tematu dla twórców niż szpiegowski świat i misje o zasięgu międzynarodowym. I tak jest właśnie cykl produkcji o Jacku Ryanie - to znacznie więcej niż samo widowisko i akcja, to także intrygująca fabuła, która stanowi miłą odskocznię od problemów dnia codziennego. Prime Video zaserwował widzom już cztery sezony tego widowiska w formie serialu i co najważniejsze - wszystkie były udane. Nic dziwnego, że nadszedł czas na film. Spisek, agenci rozmawiający na ławeczce w parku, wartka akcja, presja czasu oraz ludzkie życie na szali - wszystko tu jest na miejscu. Producenci zapewniają jednak, że misja, z którą przyszło się zmierzyć bohaterom jest najbardziej ryzykowna i osobista, spośród tych, jakie zekranizowano do tej pory. A to już jest rekomendacja, której nie można zbagatelizować.