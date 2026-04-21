Prime Video z murowanym hitem. Fani thrillerów nie będą w nocy spać
Miało już nie być powrotu ulubionego bohatera widzów Prime Video, ale jest - Jack Ryan powraca i to już 20 maja 2026. I jak się można domyślać, bohater będzie miał pełne ręce roboty - zmierzy się z kolejną niebezpieczną misją. Projekt Starlink będzie śnił się widzom po nocach.
"Jack Ryan: Wojna Duchów" od 20 maja 2026 na Prime Video
Im więcej inteligentnych thrillerów dla wymagających widzów, tym lepiej. Nie ma chyba wdzięczniejszego tematu dla twórców niż szpiegowski świat i misje o zasięgu międzynarodowym. I tak jest właśnie cykl produkcji o Jacku Ryanie - to znacznie więcej niż samo widowisko i akcja, to także intrygująca fabuła, która stanowi miłą odskocznię od problemów dnia codziennego. Prime Video zaserwował widzom już cztery sezony tego widowiska w formie serialu i co najważniejsze - wszystkie były udane. Nic dziwnego, że nadszedł czas na film. Spisek, agenci rozmawiający na ławeczce w parku, wartka akcja, presja czasu oraz ludzkie życie na szali - wszystko tu jest na miejscu. Producenci zapewniają jednak, że misja, z którą przyszło się zmierzyć bohaterom jest najbardziej ryzykowna i osobista, spośród tych, jakie zekranizowano do tej pory. A to już jest rekomendacja, której nie można zbagatelizować.
Jack Ryan ma się wciąż świetnie
Przypomnijmy, że Jack Ryan to fikcyjna postać stworzona przez pisarza Toma Clancy'ego. To analityk i późniejszy agent CIA. Stał się głównym bohaterem serialu akcji produkcji Amazon Studios. Film "Jack Ryan: Wojna Duchów" to kontynuacja wątków z serialu dostępnego na Prime Video.
Dynamiczną obsadę "Jacka Ryana" tworzą: John Krasinski, Wendell Pierce i Michael Kelly. W tej części przygód Jacka, dołączyła do nich Sienna Miller, która wcieliła się w agentkę MI6 - Emmę Marlowe. Emma sprytem i bystrością dorównuje Jackowi, co sprawia, że oboje tworzą naprawdę zgrany duet, na który patrzy się z przyjemnością.
A tym, którym będzie miało tego typu kina, polecam jeden z lepszych serialowych thrillerów szpiegowski "Kulawe konie", dostępny na Apple TV. Z pewnością nie będziecie rozczarowani.