Kanał Zero wchodzi do telewizji. Wielka zmiana na pilotach

Nowa funkcja pilota i numery kanałów

Włączenie kanału Zero to kolejny krok w rozwoju portfolio treści dostępnych dla klientów Polsat Box, Netii i Polsat Box Go oraz odpowiedź na rosnące zainteresowanie widzów nowymi formatami medialnymi. czytamy w komunikacie

Kanał Zero zostanie przypisany bezpośrednio do przycisku "0" na pilotach, co obejmie ponad 3,5 miliona dekoderów Polsat Box i Netii. Stanowi to większość z blisko 4,6 miliona wszystkich urządzeń w rękach klientów. Pozwoli to na uruchomienie stacji jednym kliknięciem.

Oprócz tego, nowa stacja pojawi się na tradycyjnej liście kanałów. W przypadku Polsat Box widzowie znajdą ją na pozycjach 24 oraz 919. Dla abonentów Netii nowość została przypisana do pozycji 44 i 178.

Nowa funkcja szybkiego dostępu pod przyciskiem "0" zadziała na określonych modelach sprzętu. W Polsat Box są to urządzenia linii polsat box oraz EVOBOX. Lista obejmuje modele: polsat soundbox 4K, polsat box 4K, polsat box 4K Lite, EVOBOX PVR, EVOBOX HD, EVOBOX IP, EVOBOX Stream oraz EVOBOX Lite. W Netii rozwiązanie to wspierają dekodery Netia Soundbox 4K, Netia Evobox 4K, Netia Evobox oraz Netia Player.

Premiera w streamingu Polsat Box Go

Nowość nie ogranicza się tylko do tradycyjnej telewizji kablowej i satelitarnej. Kanał Zero zasili również bibliotekę serwisu streamingowego Polsat Box Go, gdzie uzupełni ofertę składającą się z blisko 200 innych stacji. Treści będą dostępne dla subskrybentów pakietów Premium oraz Premium Sport. W pierwszym pakiecie znajduje się obecnie 180 kanałów, natomiast w sportowym 196.