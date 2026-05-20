Kanał Zero wchodzi do telewizji. Wielka zmiana na pilotach

Polsat Box oraz Netia wprowadzają do swojej oferty nową stację telewizyjną. Od 20 maja klienci obu operatorów uzyskają dostęp do Kanału Zero. Projekt znany dotychczas głównie z platformy internetowej YouTube rozszerza w ten sposób swój zasięg.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET)
Nowa funkcja pilota i numery kanałów

Włączenie kanału Zero to kolejny krok w rozwoju portfolio treści dostępnych dla klientów Polsat Box, Netii i Polsat Box Go oraz odpowiedź na rosnące zainteresowanie widzów nowymi formatami medialnymi.

czytamy w komunikacie

Kanał Zero zostanie przypisany bezpośrednio do przycisku "0" na pilotach, co obejmie ponad 3,5 miliona dekoderów Polsat Box i Netii. Stanowi to większość z blisko 4,6 miliona wszystkich urządzeń w rękach klientów. Pozwoli to na uruchomienie stacji jednym kliknięciem.

Oprócz tego, nowa stacja pojawi się na tradycyjnej liście kanałów. W przypadku Polsat Box widzowie znajdą ją na pozycjach 24 oraz 919. Dla abonentów Netii nowość została przypisana do pozycji 44 i 178.

Nowa funkcja szybkiego dostępu pod przyciskiem "0" zadziała na określonych modelach sprzętu. W Polsat Box są to urządzenia linii polsat box oraz EVOBOX. Lista obejmuje modele: polsat soundbox 4K, polsat box 4K, polsat box 4K Lite, EVOBOX PVR, EVOBOX HD, EVOBOX IP, EVOBOX Stream oraz EVOBOX Lite. W Netii rozwiązanie to wspierają dekodery Netia Soundbox 4K, Netia Evobox 4K, Netia Evobox oraz Netia Player.

Premiera w streamingu Polsat Box Go

Nowość nie ogranicza się tylko do tradycyjnej telewizji kablowej i satelitarnej. Kanał Zero zasili również bibliotekę serwisu streamingowego Polsat Box Go, gdzie uzupełni ofertę składającą się z blisko 200 innych stacji. Treści będą dostępne dla subskrybentów pakietów Premium oraz Premium Sport. W pierwszym pakiecie znajduje się obecnie 180 kanałów, natomiast w sportowym 196.

Kanał Zero to projekt medialny, którego założycielem jest Krzysztof Stanowski. Twórcy stacji skupiają się na tematach społecznych, politycznych oraz sportowych. W zespole redakcyjnym znajdują się między innymi Robert Mazurek, Tomasz Kammel, Arleta Bojke, gen. Rajmund Andrzejczak, Igor Zalewski, Joanna Pinkwart, Jacek Prusinowski oraz Grzegorz Sroczyński. Od 20 maja materiały te docierają do nowej grupy odbiorców przed telewizorami.

