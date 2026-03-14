Google może zapłacić gigantyczną karę. Unia wymusza zmiany w wyszukiwarce

Widmo potężnej grzywny

Alphabet może stracić nawet 10% swoich globalnych przychodów. Przy obecnych wynikach firmy oznacza to karę w wysokości 35 miliardów dolarów (131 mld zł). Decyzja w tej sprawie może zapaść jeszcze w tym miesiącu. Jest to efekt toczącego się postępowania antymonopolowego.

Google stara się złagodzić sytuację. 9 marca firma złożyła w Brukseli raport o dostosowaniu swoich usług do Aktu o rynkach cyfrowych (DMA, Digital Markets Act). W Europie trwają już testy nowej wersji wyszukiwarki. Zmiany polegają na mniejszym promowaniu własnych usług giganta z Mountain View.

Zmiany w wynikach wyszukiwania

Z wyników wyszukiwania znikają moduły takie jak Google Travel i Google Hotels. Algorytmy wyżej pozycjonują teraz zewnętrzne serwisy. Oliver Bethell z firmy Google uważa, że te modyfikacje wydłużą czas szukania rzetelnych informacji. Mogą one również spowodować wzrost cen biletów lotniczych i hoteli.

Marcin Stypuła z agencji Semcore zauważa wymuszony regres funkcjonalności. Użytkownicy nie otrzymają już odpowiedzi bezpośrednio w wyszukiwarce. Zmiany mocno uderzają też w lokalnych przedsiębiorców. Część firm odnotowała spadki rezerwacji o 30% z powodu mniejszej widoczności w Mapach Google. Na zmianach zyskują głównie podmioty optymalizujące strony internetowe.

Unia uderza w inne potęgi

Przepisy DMA dotyczą również innych dużych firm technologicznych. Na liście podmiotów objętych restrykcjami znajdują się Amazon, Apple, ByteDance, Meta i Microsoft. Platforma X uniknęła tego statusu po przeprowadzonym dochodzeniu. Firma Apple musiała z kolei udostępnić alternatywne sklepy z aplikacjami na systemach iOS. Meta ma natomiast obowiązek zapewnienia odbierania wiadomości z innych komunikatorów w aplikacji WhatsApp.

Działania Europy budzą ostry sprzeciw w Stanach Zjednoczonych. Amerykańska administracja traktuje to jako dyskryminację swoich największych korporacji. Analitycy z think-tanku ECIPE również krytykują nowy dokument. Uważają oni, że dyrektywa zmusza firmy do wypełniania formalności zamiast tworzenia innowacji. Prowadzi to do zwiększenia niepewności prawnej i wyższych kosztów.

Europejskie firmy popierają prawo

Zupełnie inne podejście prezentują europejskie przedsiębiorstwa technologiczne, zebrane w stowarzyszeniu EUTA. Organizacja ta żąda surowego egzekwowania nowych przepisów przez Komisję Europejską. Członkowie stowarzyszenia nie chcą otwierania na nowo debaty nad treścią aktu.