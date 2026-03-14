Meta planuje duże zwolnienia. To przez AI

Firma Meta, właściciel platform Facebook, Instageram czy WhatsApp, przygotowuje się do masowych zwolnień. Pracę może stracić wielu zatrudnionych. Powodem są inwestycje w sztuczną inteligencję.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 19:41
Cięcia sięgną jednej piątej załogi

Agencja Reuters informuje o planach kierownictwa firmy Meta. Chodzi o zwolnienia, które mogą objąć nawet 20% całej załogi. Decyzja nie jest jeszcze ostateczna. Dokładna data rozpoczęcia cięć pozostaje nieznana.

Rzecznik firmy określił te doniesienia jako spekulacje. Pod koniec ubiegłego roku Meta zatrudniała prawie 79 tysięcy osób. Redukcja o 20% oznacza utratę pracy przez kilkanaście tysięcy pracowników. Będą to największe cięcia od przełomu lat 2022 i 2023. Wtedy firma zwolniła łącznie 21 tysięcy osób.

Sztuczna inteligencja generuje koszty

Głównym powodem planowanych zwolnień mają być ogromne wydatki. Mark Zuckerberg stawia na rozwój sztucznej inteligencji. Meta planuje zainwestować 600 miliardów dolarów w centra danych do 2028 roku.

Gigant przejmuje też inne podmioty z branży. Niedawno kupił platformę Moltbook oraz chiński startup Manus. Jednocześnie prezes Mety zauważa wzrost wydajności pracy. Zadania dużych zespołów może teraz wykonywać jedna osoba ze wsparciem algorytmów.

Problemy z nowymi modelami

Podobne kroki podejmują inne firmy technologiczne. Amazon zwolnił w styczniu 16 tysięcy pracowników. Firma Block zredukowała załogę o połowę. Powodem również był rozwój narzędzi opartych na sztucznej inteligencji.

Meta boryka się też z problemami technicznymi. Ubiegłoroczne modele Llama 4 spotkały się z krytyką, a firma porzuciła wydanie największej wersji o nazwie Behemoth. Nowy model Avocado również nie spełnia wewnętrznych oczekiwań.

Źródła zdjęć: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Reuters