Meta planuje duże zwolnienia. To przez AI

Cięcia sięgną jednej piątej załogi

Agencja Reuters informuje o planach kierownictwa firmy Meta. Chodzi o zwolnienia, które mogą objąć nawet 20% całej załogi. Decyzja nie jest jeszcze ostateczna. Dokładna data rozpoczęcia cięć pozostaje nieznana.

Rzecznik firmy określił te doniesienia jako spekulacje. Pod koniec ubiegłego roku Meta zatrudniała prawie 79 tysięcy osób. Redukcja o 20% oznacza utratę pracy przez kilkanaście tysięcy pracowników. Będą to największe cięcia od przełomu lat 2022 i 2023. Wtedy firma zwolniła łącznie 21 tysięcy osób.

Sztuczna inteligencja generuje koszty

Głównym powodem planowanych zwolnień mają być ogromne wydatki. Mark Zuckerberg stawia na rozwój sztucznej inteligencji. Meta planuje zainwestować 600 miliardów dolarów w centra danych do 2028 roku.

Gigant przejmuje też inne podmioty z branży. Niedawno kupił platformę Moltbook oraz chiński startup Manus. Jednocześnie prezes Mety zauważa wzrost wydajności pracy. Zadania dużych zespołów może teraz wykonywać jedna osoba ze wsparciem algorytmów.

Problemy z nowymi modelami

Podobne kroki podejmują inne firmy technologiczne. Amazon zwolnił w styczniu 16 tysięcy pracowników. Firma Block zredukowała załogę o połowę. Powodem również był rozwój narzędzi opartych na sztucznej inteligencji.