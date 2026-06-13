Chcą skanować każdy smartfon, tablet i laptop. W imię bezpieczeństwa

Zmuszanie wszystkich mieszkańców Wielkiej Brytanii do potwierdzania swojego wieku i/lub poddawania wszystkich swoich treści skanowaniu, tylko po to, by skorzystać z podstawowego prawa do komunikowania się, jest niebezpiecznym pomysłem. Wiemy, że możliwości masowej inwigilacji i cenzury, niezależnie od tego, jak szczere brzmią obietnice tych, którzy je wprowadzają, nigdy nie pozostają w wąskim zakresie. Po stworzeniu zostaną one rozszerzone, tworząc niebezpieczne narzędzie, które będzie wykorzystywane zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i za granicą do cenzurowania i inwigilacji wszystkiego, co mogą uznać za „zagrożenia” lub „szkodliwe treści”.

czytamy w oświadczeniu.