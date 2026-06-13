Sprzęt

Wojna na rynku kamer. DJI pozywa Insta360

Wojna na rynku kamer z wbudowanym gimbalem rozpoczyna się na dobre. Już nie tylko na lepszy produkt, ale też na sali sądowej. DJI pozwał firmę Insta360.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:01
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Wojna na rynku kamer. DJI pozywa Insta360
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Kilka dni temu firma Insta360 zaprezentowała swoją nową kamerę Luna Ultra. To bezpośrednia konkurencja dla DJI Osmo Pocket 4P. Nie spodobało się to rywalowi, który jest zdania, że Insta360 łamie kilka jego patentów. Sprawę rozstrzygnie sąd.

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DJI pozywa Insta360

W pozwach DJI oskarża Insta360 o złapanie kilku patentów projektowych i użytkowych. Firma przekonuje, że rywal skopiował ich produkt, w związku z czym domaga się zakazu sprzedaży kamer Luba na terenie USA. W sumie złożono w tej sprawie aż dwa pozwy.

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Wojna na rynku kamer. DJI pozywa Insta360

W pierwszym DJI wspomina między innymi o samym wyglądzie urządzenia, czyli korpusie, który użytkownik trzyma w ręce, gryfie łączącym go z ramieniem gimbala, samym gimbalu oraz modułowi kamer. Taki design ma być objęty patentem firmy. Z kolei moduł obrotowy wyświetlacza i dolna sekcja sterująca są zastrzeżone w ramach innego, osobnego patentu.

Drugi pozew dotyczy kwestii użytkowych, w tym między innymi kamery z gimbalem oraz systemem śledzenia obiektu i wbudowanym ekranem. 

Już wcześniej DJI pozwało Insta360 w Chinach. Firma twierdzi, że rywal przejął ich pracowników, a następnie wykorzystał skradzione badania do złożenia własnych patentów związanych z dronami.

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telepolis
DJI Insta360 Insta360 Luna Ultra DJI Osmo Pocket 4P
Źródła zdjęć: DJI, Insta360
Źródła tekstu: GSMArena