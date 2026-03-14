Zaktualizuj aplikację PKO BP. Duże zmiany dla użytkowników

PKO Bank Polski przygotował dużo zmian w aplikacji mobilnej iPKO biznes. Sprawdź, co dokładnie się zmieniło.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:55
Zaktualizuj aplikację PKO BP. Duże zmiany dla użytkowników

PKO Bank Polski poinformował o wprowadzeniu dużych zmian w najnowszej wersji aplikacji iPKO biznes. Wszyscy jej użytkownicy powinni ją zaktualizować, aby móc zobaczyć wprowadzone zmiany.

Zmiany w iPKO biznes

Pierwsza zmiana dotyczy menu szybkiego dostępu, które zmienione tak, aby było wygodniejsze dla użytkowników. Dostęp do poszczególnych funkcji, np. BLIKA, ma być teraz łatwiejszy:

Zaktualizuj aplikację PKO BP. Duże zmiany dla użytkowników

Kolejna nowość to umieszczenie wszystkich kart firmowych w jednej, wygodniej zakładce, niezależnie od kontekstu firmowego, do którego się zalogujesz:

Zaktualizuj aplikację PKO BP. Duże zmiany dla użytkowników

Poza tym nowa wersja aplikacji iPKO biznes użytkownicy mogą zawnioskować o zmianę rachunku BLIK, aby pieniądze były pobierane z innego konta. Dodatkowo w apce pojawiła się możliwość zrobienia przelewy do ZUS. 

Nowe funkcje dostępne są w aplikacji iPKO biznes na urządzenia z systemem iOS w wersji co najmniej 16.4 oraz Android od wersji 10.

Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, PKO BP
Źródła tekstu: PKO BP