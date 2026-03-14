Tak Orange omija Warszawę i przyspiesza Internet

Skąd bierze się Internet?

Internet dociera do użytkowników na trzy sposoby. Pierwszym z nich jest tranzyt międzynarodowy. To połączenie ze światową siecią z wykorzystaniem węzłów we Frankfurcie, Hamburgu czy Wiedniu. Komputer użytkownika łączy się z operatorem, następnie sygnał trafia do sieci zagranicznej, a potem do docelowego dostawcy i na serwer końcowy. To najdłuższa możliwa droga przesyłu. Efektem jest wyższy ping i wolniejsze ładowanie stron.

Drugim sposobem są sieci dostarczania treści. W języku angielskim funkcjonuje nazwa Content Delivery Network. Jest to sieć serwerów rozmieszczonych w wielu miejscach na świecie. Przechowują one kopie stron, filmów czy obrazów. Po wejściu pod podany adres system sprawdza lokalizację internauty, a następnie wysyła do niego treści z najbliższego serwera. Strony ładują się szybciej i występują mniejsze opóźnienia. Odciąża to też główną infrastrukturę. Z tego rozwiązania korzystają popularne platformy multimedialne i streamingowe.

Peering i platforma TPIX

Trzecie rozwiązanie to peering. Oznacza to bezpośrednie połączenie sieci poszczególnych operatorów. Największe firmy wymieniają ruch internetowy bezpośrednio między sobą. Mniejsi dostawcy korzystają w tym celu z platform wymiany ruchu IX. Orange prowadzi taki węzeł o nazwie TPIX. Zapewnia on największy ruch na polskim rynku.

Wcześniej wymiana danych między operatorami na platformie TPIX odbywała się na węzłach w Warszawie. Wymuszało to przesyłanie sygnału przez stolicę kraju. Dotyczyło to nawet połączeń realizowanych między bliskimi miastami.

Lokalne zamykanie ruchu

Orange wdrożył niedawno na TPIX lokalne zamykanie ruchu. Obejmuje ono 14 miast, w których operator posiada swoje centrale. Na tej liście są Szczecin, Gdańsk, Olsztyn, Poznań, Bydgoszcz, Białystok, Łódź, Warszawa, Wrocław, Katowice, Kraków, Kielce, Lublin i Rzeszów. Umożliwia to bezpośrednią wymianę ruchu internetowego we wskazanych lokalizacjach.

Rozwiązanie opiera się na nowoczesnej technologii sieciowej EVPN. Tworzy ona bezpieczną wirtualną sieć łączącą różne miasta, a protokoły wybierają najkrótszą możliwą ścieżkę połączenia. Wymiana danych odbywa się teraz bezpośrednio, na przykład z Krakowa do Katowic. Omija to całkowicie urządzenia w stolicy kraju.

Szybkość i wyższe bezpieczeństwo

Bezpośredni transfer daje wymierne korzyści użytkownikom i firmom. Rozwiązanie to znacznie przyspiesza działanie Internetu i podnosi poziom bezpieczeństwa. Ewentualna awaria sprzętu w Warszawie nie spowoduje już zatrzymania ruchu dla pozostałych 14 miast.