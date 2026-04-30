Elon Musk sam to przyznał. Jego dzieło ma sporo za uszami

Elon Musk przyznał, że jego firma xAI częściowo korzystała z technik destylacji modeli OpenAI przy trenowaniu Groka. Słowa padły podczas przesłuchania w federalnym sądzie w Kalifornii (USA), gdzie Musk zeznaje w sprawie przeciwko OpenAI, Samowi Altmanowi i Gregowi Brockmanowi.

Twórcy Groka robią dokładnie to samo co Chińczycy

Destylacja polega na systematycznym odpytywaniu już działającego AI, na przykład przez publicznego chatbota lub API, a następnie wykorzystywaniu uzyskanych odpowiedzi do trenowania własnego systemu. To temat szczególnie drażliwy dla największych laboratoriów sztucznej inteligencji, bo pozwala mniejszym lub później startującym firmom budować modele zbliżone możliwościami do liderów rynku, ale znacznie niższym kosztem.

OpenAI, Anthropic i Google mają aktywnie szukać sposobów na ograniczenie takich praktyk. Firmy te współpracują w ramach Frontier Model Forum, by wymieniać się informacjami o próbach destylacji, zwłaszcza ze strony chińskich podmiotów takich jak DeepSeek. Chodzi m.in. o wykrywanie masowych, podejrzanych zapytań.

Sprawa ma też wymiar biznesowy. Najwięksi gracze inwestują ogromne środki w centra danych i infrastrukturę obliczeniową, a destylacja częściowo podważa tę przewagę. Jednocześnie trudno mówić tu o jednoznacznie nielegalnym działaniu. W wielu przypadkach problem może sprowadzać się raczej do naruszenia regulaminów usług niż do złamania prawa.

Trzeba też pamiętać, że tocząca się sprawa sądowa dotyczy zupełnie czego innego. Musk zarzuca OpenAI odejście od pierwotnej misji organizacji non-profit i przekształcenie projektu w strukturę nastawioną na zysk.