Oprogramowanie

Elon Musk sam to przyznał. Jego dzieło ma sporo za uszami

Tego typu praktyki zarzucane są głównie chińskim podmiotom. Wygląda jednak na to, że dokładnie to samo robi amerykańska firma należąca do miliardera.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 30 KWI 2026
Elon Musk przyznał, że jego firma xAI częściowo korzystała z technik destylacji modeli OpenAI przy trenowaniu Groka. Słowa padły podczas przesłuchania w federalnym sądzie w Kalifornii (USA), gdzie Musk zeznaje w sprawie przeciwko OpenAI, Samowi Altmanowi i Gregowi Brockmanowi.

Twórcy Groka robią dokładnie to samo co Chińczycy

Destylacja polega na systematycznym odpytywaniu już działającego AI, na przykład przez publicznego chatbota lub API, a następnie wykorzystywaniu uzyskanych odpowiedzi do trenowania własnego systemu. To temat szczególnie drażliwy dla największych laboratoriów sztucznej inteligencji, bo pozwala mniejszym lub później startującym firmom budować modele zbliżone możliwościami do liderów rynku, ale znacznie niższym kosztem.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Komputer APPLE Mac Mini 2024 M4 16GB RAM 512GB SSD macOS
Komputer APPLE Mac Mini 2024 M4 16GB RAM 512GB SSD macOS
0 zł
3599 zł - najniższa cena
Kup teraz 3599 zł
Komputer QOOBE U155H Ultra 7-155H 32GB RAM 1TB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
Komputer QOOBE U155H Ultra 7-155H 32GB RAM 1TB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
0 zł
3599.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3599.99 zł
Komputer GMKTEC NucBox K11 R9-8945HS 32GB RAM 1TB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
Komputer GMKTEC NucBox K11 R9-8945HS 32GB RAM 1TB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
0 zł
4254.88 zł - najniższa cena
Kup teraz 4254.88 zł
Advertisement

OpenAI, Anthropic i Google mają aktywnie szukać sposobów na ograniczenie takich praktyk. Firmy te współpracują w ramach Frontier Model Forum, by wymieniać się informacjami o próbach destylacji, zwłaszcza ze strony chińskich podmiotów takich jak DeepSeek. Chodzi m.in. o wykrywanie masowych, podejrzanych zapytań.

Sprawa ma też wymiar biznesowy. Najwięksi gracze inwestują ogromne środki w centra danych i infrastrukturę obliczeniową, a destylacja częściowo podważa tę przewagę. Jednocześnie trudno mówić tu o jednoznacznie nielegalnym działaniu. W wielu przypadkach problem może sprowadzać się raczej do naruszenia regulaminów usług niż do złamania prawa.

Trzeba też pamiętać, że tocząca się sprawa sądowa dotyczy zupełnie czego innego. Musk zarzuca OpenAI odejście od pierwotnej misji organizacji non-profit i przekształcenie projektu w strukturę nastawioną na zysk.

Co ciekawe, zapytany o pozycję i stosunek xAI do tego, odpowiedział wymijająco, że liderem jest obecnie Anthropic, za nim znajduje się OpenAI, następnie Google oraz chińskie modele open source. Jego firma ma być zaś "znacznie mniejsza, zatrudniająca zaledwie kilkaset osób".

Intel Core Ultra 5 225F
AI sztuczna inteligencja elon musk OpenAI ChatGPT Grok xAI
Źródła zdjęć: Shutterstock / Frederic Legrand
Źródła tekstu: The Verge, Oprac. własne