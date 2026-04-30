Intel miażdży AMD. Nowy chip może namieszać na rynku konsol

Intel szykuje mocne uderzenie w rynek przenośnych konsol do gier. Do sieci trafiły wyniki testów układu Arc G3 Extreme, który ma być najmocniejszym SoC z nowej rodziny przeznaczonej dla handheldów. Jeśli przeciek się potwierdzi, AMD Ryzen Z2 Extreme zyska poważnego konkurenta.

Premiera nastąpi zapewne podczas targów Computex 2026

Według ujawnionych danych Intel Arc G3 Extreme zaoferuje 14 rdzeni i 14 wątków. Procesor ma składać się z 2 wysokowydajnych rdzeni Panther Cove oraz 12 energooszczędnych rdzeni Darkmont, najpewniej w układzie 2+8+4. Bazowe taktowanie wynosi 3,70 GHz, a w trybie boost ma sięgać 4,60 GHz. Do tego dochodzi 12 MB pamięci podręcznej L3 oraz 18 MB pamięci L2.

W benchmarkach PassMark Intel Arc G3 Extreme uzyskał 29 622 punktów w teście wielowątkowym oraz 4288 punktów w teście jednowątkowym. Oznaczałoby to przewagę nad AMD Ryzen Z2 Extreme na poziomie kolejno około 20% i 8%. Oczywiście wiele będzie zależeć od konkretnego handhelda, tj. jego układu chłodzenia i limitów poboru mocy.

Ciekawiej jednak wygląda kwestia iGPU, czyli Intel ARC B390 z 12 rdzeniami Xe3. Według przecieków ma być o ponad 50% wydajniejszy niż AMD Radeon 890M czy Intel ARC 140V (8 Xe2). To ważne, bo kolejna duża odpowiedź AMD w segmencie konsol przenośnych spodziewana jest dopiero w 2027 roku.