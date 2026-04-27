Assassin's Creed Hexe z problemami. Premiera opóźniona

Ubisoft wprowadza kolejne zmiany w marce Assassin’s Creed. Jak wynika z nowych informacji, około 50 deweloperów pracujących przy Assassin’s Creed Hexe zostało odsuniętych od projektu. Decyzja miała zapaść w ubiegłym tygodniu, zaledwie kilka dni po ujawnieniu, że skasowano też niezapowiedzianą wcześniej produkcję o roboczej nazwie Alterra.

Premiera nastąpi zapewne pod koniec 2027 roku

Według dostępnych ustaleń część pracowników została przeniesiona do wewnętrznego zespołu Ubisoft Interproject. To miejsce dla deweloperów, którzy tymczasowo nie są przypisani do żadnej gry. Sytuacja nie wygląda jednak komfortowo, ponieważ osoby trafiające do tego działu mają podobno 3 miesiące na znalezienie nowego projektu w strukturach firmy. W przeciwnym razie mogą im grozić zwolnienia.

Zmiany mają również dotyczyć kierunku rozwoju Assassin's Creed Hexe. Jean Guesdon, który wcześniej w tym roku objął nadzór nad marką Assassin’s Creed, miał zdecydować o usunięciu z gry funkcji kociego towarzysza. Produkcja ma teraz mocniej stawiać na bardziej przyziemne i realistyczne podejście do motywu czarownictwa.

Bohaterka nie będzie więc korzystać z dosłownie nadprzyrodzonych zdolności, lecz z wiedzy o chemii i substancjach, które dla zwykłych ludzi mogą sprawiać wrażenie magii. Przykładem ma być choćby używanie bomb dymnych, dających iluzję nagłego znikania.

Ubisoft celował podobno pierwotnie z premierą na czerwiec 2027 roku, ale ostatnie ruchy kadrowe mogą sugerować próbę ograniczenia kosztów i jednocześnie przygotowanie gruntu pod opóźnienie. W kuluarach mówi się, że debiut gry może zostać przesunięty na końcówkę 2027 roku, czyli najważniejszy okres sprzedażowy przed świętami.