Xbox Game Pass stracił miliony subskrybentów. Zdecydował jeden błąd

Phil Spencer nie jest już szefem Xboxa. Na tym stanowisku zastąpiła go Asha Sharma. Jednak wieloletni prezes zdążył jedną ze swoich ostatnich decyzji mocno namieszać, co przyczyniło się do straty milionów użytkowników usługi Game Pass.

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Ogromna strata Xbox Game Pass

Jedną z ostatnich, ważnych decyzji Phila Spencera była podwyżka cen subskrypcji Xbox Game Pass. Pakiet Ultimate podrożał aż o 50 proc. Na firmę wylała się fala krytyki. Gracze momentalnie rzucili się do rezygnacji ze swoich subskrypcji. Napływ niezadowolonych był tak ogromny, że strona do anulowania została przeciążona i trudno było się na nią dostać.

Ile osób w sumie zrezygnowało z Game Passa? Dokładnej liczby nie znamy, ale Matthew Ball, który jest nowym szefem strategii w Xboxie, przyznał, że były to miliony użytkowników. Przez jedną błędną decyzję.

Nowa szefowa - Asha Sharma - szybko zdecydowała o obniżeniu ceny. Tańsze stały się dwa pakiety: Ultimate oraz PC. Jednocześnie podjęła ona kilka innych decyzji, które niekoniecznie spodobały się graczom. Jedna z nich dotyczyła serii Call of Duty, która już nie będzie dostępna w ramach subskrypcji. Jednocześnie zapowiedziała, że Xbox wraca do strategii gier ekskluzywnych, przy czym produkcje dla wielu graczy nadal będą multiplatformowe.