Xbox Series X25 w kolorze Translucent Green. Już ostrzę na nią zęby
Podczas wydarzenia Xbox Games Showcase 2026 Microsoft skupił się w dużej mierze na nowym oprogramowaniu, jednak to jedna zapowiedź sprzętowa niemal od razu skradła serca graczy. Mowa o Xbox Series X25 Limited Edition — pierwszej flagowej konsoli obecnej generacji o półprzezroczystym designie.
Sentymentalny powrót do 2001 roku
Urządzenie ubrano w kultowy odcień „OG Green”, co stanowi bezpośredni i niezwykle sentymentalny ukłon w stronę oryginalnego Xboksa z 2001 roku. Dla społeczności fanów i kolekcjonerów jest to absolutna gratka, w której każdy detal ma swoje głębokie uzasadnienie.
Najbardziej wyrazistym nawiązaniem do przeszłości jest podświetlane na zielono logo „X” umieszczone na przycisku zasilania, które przy uruchamianiu wiernie odwzorowuje sekwencję startową klasycznej konsoli. Z kolei półprzezroczysta obudowa odsłaniająca wewnętrzne komponenty to nostalgiczny powrót do estetyki niezwykle popularnej w gamingowym świecie na początku lat dwutysięcznych.
Idealnym dopełnieniem zestawu jest dedykowany pad - Xbox Wireless Controller X25 Special Edition. Wyposażono go w oryginalne kolory przycisków ABXY, natomiast jego bumpery oddają hołd czarno-białym guzikom ze słynnego, masywnego kontrolera „Duke”. Tył obudowy pada oraz klapka na baterie są całkowicie przezroczyste i skrywają wewnątrz klasyczne logo Xboksa. Urządzenie zadebiutuje na rynku osobno, już w październiku 2026 roku.
Sprzęt bez zmian
Należy wyraźnie podkreślić, że limitowana edycja X25 nie wprowadza żadnych ulepszeń sprzętowych ani wydajnościowych. Konsola posiada te same parametry co standardowy model Series X, włączając w to dysk o pojemności 1 TB. Ten ostatni element spotkał się z drobną krytyką – w dobie dzisiejszych produkcji, które nierzadko zajmują po 100-150 GB przestrzeni, pojemność 2 TB byłaby znacznie bardziej adekwatna dla tego typu edycji premium.
Premiera całego zestawu zaplanowana jest na listopad 2026 roku, co idealnie pokrywa się z 25. rocznicą debiutu pierwszego Xboksa w Ameryce Północnej (21 listopada 2001 r.). Xbox Series X25 ma za zadanie zająć ważne, świąteczne okienko wydawnicze.