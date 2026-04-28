Pekao daje za darmo, ale tylko w tych konkretnych dniach

w Bank Pekao S.A. rusza akcją dla miłośników jednośladów. W wybranych dniach i oddziałach każdy chętny będzie mógł całkowicie za darmo zrobić serwis swojego roweru.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O)
Serwis rowerowy za darmo

Wygląda na to, że wiosna już na dobre zagościła w Polsce. Pogoda coraz bardziej zachęca do sięgnięcia po rower i wybranie się na dłuższe wycieczki. Jednak zanim to zrobimy, warto dokładnie przyjrzeć się jednośladowi i przeprowadzić sensowny serwis przed rozpoczęciem sezonu. Teraz jest okazja, aby zrobić to za darmo.

Bank Pekao poinformował, że rusza z darmowym serwisem rowerów w swoich placówkach. W wybranych lokalizacjach i terminach chętni będą mogli bez opłat sprawdzić swoje rowery.

Wraz z nadejściem wiosny coraz częściej wybieramy rower jako środek transportu, formę rekreacji czy sposób na aktywne spędzanie wolnego czasu. To idealny moment, aby sprawdzić stan techniczny roweru i przygotować go do sezonu. Dlatego Bank Pekao uruchamia bezpłatny, mobilny serwis rowerowy dla swoich klientów. W wyznaczonych dniach, bezpośrednio przed wybranymi oddziałami banku, pojawi się oznakowany punkt serwisowy, w którym będzie można wykonać podstawowy przegląd roweru.

pisze Bank Pekao.

Co przewiduje taki serwis? Lista usług prezentuje się całkiem nieźle:

  • kontrola i smarowanie łańcucha,
  • regulacja hamulców oraz przerzutek,
  • kontrola linek i pancerzy,
  • ogólna diagnostyka roweru,
  • sprawdzenie połączeń śrubowych,
  • kontrola i uzupełnienie ciśnienia w oponach,
  • ocena zużycia elementów eksploatacyjnych,
  • udzielanie porad serwisowych.

Aby skorzystać z darmowego serwisu rowerowego, trzeba odebrać voucher w oddziale banku Pekao, który bierze udział w akcji. Te wydawane są przez pracowników i decyduje kolejność zgłoszeń. Następnie trzeba umówić się na konkretny termin. Potem wystarczy już tylko przyjść z rowerem i okazać voucher. Usługa przeznaczona jest dla pojazdów o wadze do 25 kg.

Akcja trwa od 4 maja do 31 lipca. Pełna lista placówek i terminów dostępna jest na stronie Banku Pekao S.A.

Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Pekao