Pekao daje za darmo, ale tylko w tych konkretnych dniach

Wygląda na to, że wiosna już na dobre zagościła w Polsce. Pogoda coraz bardziej zachęca do sięgnięcia po rower i wybranie się na dłuższe wycieczki. Jednak zanim to zrobimy, warto dokładnie przyjrzeć się jednośladowi i przeprowadzić sensowny serwis przed rozpoczęciem sezonu. Teraz jest okazja, aby zrobić to za darmo.

Bank Pekao poinformował, że rusza z darmowym serwisem rowerów w swoich placówkach. W wybranych lokalizacjach i terminach chętni będą mogli bez opłat sprawdzić swoje rowery.

Wraz z nadejściem wiosny coraz częściej wybieramy rower jako środek transportu, formę rekreacji czy sposób na aktywne spędzanie wolnego czasu. To idealny moment, aby sprawdzić stan techniczny roweru i przygotować go do sezonu. Dlatego Bank Pekao uruchamia bezpłatny, mobilny serwis rowerowy dla swoich klientów. W wyznaczonych dniach, bezpośrednio przed wybranymi oddziałami banku, pojawi się oznakowany punkt serwisowy, w którym będzie można wykonać podstawowy przegląd roweru. pisze Bank Pekao.

Co przewiduje taki serwis? Lista usług prezentuje się całkiem nieźle:

kontrola i smarowanie łańcucha,

regulacja hamulców oraz przerzutek,

kontrola linek i pancerzy,

ogólna diagnostyka roweru,

sprawdzenie połączeń śrubowych,

kontrola i uzupełnienie ciśnienia w oponach,

ocena zużycia elementów eksploatacyjnych,

udzielanie porad serwisowych.

Aby skorzystać z darmowego serwisu rowerowego, trzeba odebrać voucher w oddziale banku Pekao, który bierze udział w akcji. Te wydawane są przez pracowników i decyduje kolejność zgłoszeń. Następnie trzeba umówić się na konkretny termin. Potem wystarczy już tylko przyjść z rowerem i okazać voucher. Usługa przeznaczona jest dla pojazdów o wadze do 25 kg.