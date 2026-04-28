Pekao daje za darmo, ale tylko w tych konkretnych dniach
w Bank Pekao S.A. rusza akcją dla miłośników jednośladów. W wybranych dniach i oddziałach każdy chętny będzie mógł całkowicie za darmo zrobić serwis swojego roweru.
Serwis rowerowy za darmo
Wygląda na to, że wiosna już na dobre zagościła w Polsce. Pogoda coraz bardziej zachęca do sięgnięcia po rower i wybranie się na dłuższe wycieczki. Jednak zanim to zrobimy, warto dokładnie przyjrzeć się jednośladowi i przeprowadzić sensowny serwis przed rozpoczęciem sezonu. Teraz jest okazja, aby zrobić to za darmo.
Bank Pekao poinformował, że rusza z darmowym serwisem rowerów w swoich placówkach. W wybranych lokalizacjach i terminach chętni będą mogli bez opłat sprawdzić swoje rowery.
Wraz z nadejściem wiosny coraz częściej wybieramy rower jako środek transportu, formę rekreacji czy sposób na aktywne spędzanie wolnego czasu. To idealny moment, aby sprawdzić stan techniczny roweru i przygotować go do sezonu. Dlatego Bank Pekao uruchamia bezpłatny, mobilny serwis rowerowy dla swoich klientów. W wyznaczonych dniach, bezpośrednio przed wybranymi oddziałami banku, pojawi się oznakowany punkt serwisowy, w którym będzie można wykonać podstawowy przegląd roweru.
Co przewiduje taki serwis? Lista usług prezentuje się całkiem nieźle:
- kontrola i smarowanie łańcucha,
- regulacja hamulców oraz przerzutek,
- kontrola linek i pancerzy,
- ogólna diagnostyka roweru,
- sprawdzenie połączeń śrubowych,
- kontrola i uzupełnienie ciśnienia w oponach,
- ocena zużycia elementów eksploatacyjnych,
- udzielanie porad serwisowych.
Aby skorzystać z darmowego serwisu rowerowego, trzeba odebrać voucher w oddziale banku Pekao, który bierze udział w akcji. Te wydawane są przez pracowników i decyduje kolejność zgłoszeń. Następnie trzeba umówić się na konkretny termin. Potem wystarczy już tylko przyjść z rowerem i okazać voucher. Usługa przeznaczona jest dla pojazdów o wadze do 25 kg.
Akcja trwa od 4 maja do 31 lipca. Pełna lista placówek i terminów dostępna jest na stronie Banku Pekao S.A.