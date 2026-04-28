HBO Max teraz taniej. Trzeba wybrać jeden z 3 pakietów

Do oferty Polsat Box Go jako osobny serwis dołączył HBO Max dostępny w cenie 25 zł za 30 dni. To kolejny serwis streamingowy, który użytkownicy Polsat Box Go mogą dokupić do pakietów podstawowych.

Dla porównania – obecnie najtańszy wariant HBO Max wykupywany bezpośrednio oznacza wydatek 29,99 zł na miesiąc. Wybierając więc propozycję Polsat Box Go, można zaoszczędzić kilka złotych.

HBO Max jest już dostępny z pakietami podstawowymi Polsat Box Go:

Polsat Lovers (20 zł/30 dni),

Premium (35 zł/30 dni),

Premium Sport (55 zł/30 dni).

HBO Max to biblioteka seriali i filmów światowych wytwórni, w tym oryginalne produkcje serwisu, znane widzom na całym świecie, jak: „Gra o Tron”, „Sukcesja”, „Czarnobyl”, „Rodzina Soprano”, lokalne produkcje: „Niebo. Rok w piekle”, „Przesmyk”, „Odwilż” czy „Porządny człowiek” oraz aktualne nowości: seriale „Euforia s.3”, „Piekło kobiet”, „The Pitt s.2”, a także filmy prosto z kin jak np. „Wichrowe wzgórza” z Margot Robbie i Jacobem Elordim (premiera już 1 maja).

Polsat Box Go to blisko 200 kanałów TV, sport na żywo oraz biblioteka filmów, seriali i treści VOD. Serwis umożliwia użytkownikom szybki wybór, wygodne porównanie i prosty zakup pakietów – wszystko w jednym miejscu, intuicyjnie i bez zbędnych formalności.

Obok HBO Max (25 zł/30 dni) do pakietów Polsat Lovers, Premium i Premium Sport można dołączać Disney+ (25 zł/30 dni) i SkyShowtime (25 zł/30 dni).