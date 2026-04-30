TSMC mocno zwiększa produkcję. Nowe fabryki zmienią rynek

Pięć nowych fabryk TSMC

Półprzewodniki znajdują się w niemal każdym urządzeniu elektronicznym na świecie. Znajdziemy je w smartfonach, tabletach, zegarkach i samochodach. Zapotrzebowanie na te elementy jest ogromne. Firma TSMC postanowiła odpowiedzieć na ten rynkowy trend. Najnowszy raport Commercial Times wskazuje na plany tajwańskiego producenta. Firma zamierza podwoić produkcję układów w zaawansowanej litografii 2 nm. W tym celu uruchomi pięć nowych zakładów produkcyjnych. Pozwoli to na szybkie wejście w fazę masowego wytwarzania na pełną skalę.

Głównym powodem inwestycji jest gwałtowny rozwój sztucznej inteligencji, co generuje potężne zapotrzebowanie na moc obliczeniową. Wydajność nowych linii produkcyjnych ma być znacznie wyższa w porównaniu do starszych rozwiązań. Raporty szacują wzrost przepustowości o 45% względem fabryk układów 3 nm. Przedsiębiorstwo planuje również modernizację obecnie funkcjonujących linii. TSMC wybuduje i zmodernizuje łącznie dziewięć fabryk. Zakończenie tych prac zaplanowano na 2027 rok.

Walka o klientów na rynku procesorów

Strategia TSMC ma jasny cel biznesowy. Tajwański producent chce utrzymać swoją rynkową dominację. Obecnie zaledwie kilka firm potrafi wytwarzać tak zaawansowane układy scalone. Zdolności produkcyjne TSMC są jednak fizycznie ograniczone. Brak odpowiedniej podaży mógłby skłonić klientów do poszukiwania alternatyw. Głównym rywalem pozostaje tutaj koreański Samsung. Uruchomienie nowych fabryk ma zatrzymać kontrahentów przy sprawdzonym dostawcy z Tajwanu.

Nowe układy 2 nm trafią do najdroższych urządzeń na rynku. Mniej wymagający sprzęt elektroniczny nie potrzebuje aż tak zaawansowanych technologii. Słuchawki czy tanie inteligentne ekrany zadowolą się procesorami 4 nm lub 6 nm. Tutaj swoją szansę widzi właśnie Samsung. Uzysk z produkcji chipów 4 nm u koreańskiego producenta osiągnął niedawno poziom 80%. Pozwoli to rzucić wyzwanie tajwańskiemu liderowi. Samsung może przyciągnąć firmy szukające tańszych komponentów i układów starszego typu.

Pierwsze urządzenia z układami 2 nm

Branża technologiczna czeka na nową generację procesorów. Pierwsze układy 2 nm już trafiły na rynek za sprawą Samsunga, który umieścił je w modelach Galaxy S26 i Galaxy S26+. Apple najpewniej wykorzysta je w nadchodzących modelach iPhone'ów. Podobne kroki podejmą również inni czołowi projektanci. Następna generacja flagowych procesorów Qualcomma powstanie w najnowszej technologii. Z najbardziej zaawansowanych rozwiązań fabryk TSMC skorzysta także firma MediaTek.

