W Rosji już był, Niemcy też mają. Vivo X300 FE coraz bliżej Polski

Vivo X300 FE to bliźniacza wersja telefonu Vivo S50 Pro mini, który zadebiutował w Chinach w grudniu zeszłego roku. W pierwszych dniach marca 2026 r. urządzenie bez większego rozgłosu pojawiło się w sprzedaży w Rosji, a producent nawet nie ogłaszał tego w komunikatach prasowych.

Wygląda jednak na to, że Vivo X300 FE w końcu dotrze także i do nas. Na polskiej stronie marki jest już pełna prezentacja nowego telefonu, choć nie ma ceny. Jak się jednak okazuje, Vivo X300 FE jest już dostępny w oficjalnych sklepach internetowych marki w Hiszpanii, Austrii, Niemczech czy na Węgrzech. U naszych zachodnich sąsiadów model w wersji 12 + 512 GB kosztuje 999 euro, czyli ponad 4200 zł. Dodatkowo jest też wersja z zestawem Zeiss Professional Kit, zawierającym teleobiektyw Zeiss Gen 2 Telephoto Extender. Cena całości to 1199 euro, czyli ponad 5100 zł, choć jest to kwota w promocji na start, bo poza nią zestaw ma kosztować 1343 euro, czyli ponad 5700 zł. W Polsce można spodziewać się podobnych kwot. Oficjalny debiut powinien nastąpić po majówce.

Kompaktowy flagowiec ze świetnym aparatem

Vivo X300 FE to niewielki smartfon z ekranem LTPO AMOLED o przekątnej 6,31 cala, rozdzielczości 1.5K (2640 × 1216) i adaptacyjnym odświeżaniu do 120 Hz. Wyświetlacz oferuje wysoką jasność szczytową sięgającą 5000 nitów oraz przyjazne dla wzroku ściemnianie PWM z częstotliwością 4320 Hz.

Sercem nowego modelu jest układ Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) wspierany przez 12 GB szybkiej pamięci RAM w standardzie LPDDR5X Ultra oraz 512 GB przestrzeni na dane typu UFS 4.1.

Sekcję foto tworzy przede wszystkim główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix (Sony IMX921, f/1.57, OIS). Towarzyszy mu aparat ultraszerokokątny 8 Mpix oraz jednostka 50 Mpix (Sony IMX882) z teleobiektywem peryskopowym i zoomem optycznym 3x. Z przodu umieszczono aparat do selfie 50 Mpix z funkcją autofokusu. Dodatkowe możliwości zapewnia telekonwerter Zeiss Gen 2 Telephoto Extender.