Producenci ostrzegają. Drożyzna potrwa do 2027 roku lub dłużej

Samsung ostrzega, że problemy z dostępnością pamięci nie skończą się szybko. W najnowszym raporcie finansowym firma przyznała, że popyt na układy DRAM, NAND i HBM jest tak duży, iż obecne moce produkcyjne nie wystarczają do obsłużenia zamówień. Kim Jaejune wskazał, że znaczące niedobory mogą utrzymać się co najmniej do 2027 roku. Podobnymi informacjami podzieliło się kilka dni wcześniej SK hynix.

Wszystkiemu winne jest szaleństwo na AI

Sytuacja jest o tyle istotna, że Samsung, SK hynix i Micron kontrolują większość światowego rynku DRAM. Gdy dwaj koreańscy giganci jednocześnie mówią o wieloletnim problemie z podażą, trudno uznać to za ostrożność w komunikacji z inwestorami. Według South China Morning Post część klientów Samsunga już teraz rezerwuje dostawy na 2027 rok, a wskaźnik realizacji popytu miał spaść do rekordowo niskich poziomów.

Głównym winowajcą jest sztuczna inteligencja. Centra danych potrzebują ogromnych ilości szybkiej pamięci, która zasila akceleratory AI danymi w tempie wymaganym przez duże modele. Szczególnie ważne jest tu HBM. To kosztowna i trudna w produkcji odmiana DRAM, w której kości układane są warstwowo i umieszczane bardzo blisko jednostki obliczeniowej.

Problem polega na tym, że HBM nie powstaje w oderwaniu od reszty rynku. Producenci przesuwają moce, inżynierów i inwestycje w stronę najbardziej dochodowych układów dla sztucznej inteligencji, co odbija się na kościach do serwerów, komputerów i urządzeń mobilnych. Rośnie również popyt na SSD, bo infrastruktura AI potrzebuje nie tylko mocy obliczeniowej, lecz także potężnego zaplecza magazynowania danych.

Oczywiście dzięki temu wspomniane firmy notują wysokie przychody. Dział półprzewodników Samsunga wypracował w Q1 2026 roku 53,7 biliona wonów zysku operacyjnego, co odpowiada około 36,1 miliarda dolarów i stanowiło około 94% całego kwartalnego zysku operacyjnego firmy. SK hynix również pokazał rekordowe wyniki.

Koreańskie firmy próbują zwiększać produkcję

Samsung zainwestował w 2025 roku 465,4 miliarda wonów w fabrykę w Xi'an, czyli o 67,5% więcej niż rok wcześniej. SK hynix zwiększył wydatki na zakłady w Wuxi i Dalian odpowiednio do 581,1 i 440,6 miliarda wonów. Mimo wszystko nowe moce produkcyjne i zaawansowane linie pakowania układów potrzebują lat, zanim zaczną realnie łagodzić niedobory.