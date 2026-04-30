Rekordowe zyski Samsunga. AI oraz smartfony napędzają ogromne wzrosty

Sukces działu mobilnego

Dział urządzeń mobilnych przyniósł firmie Samsung 38,1 biliona wonów przychodu (93,9 mld zł), a zysk operacyjny tego segmentu wyniósł 2,8 biliona wonów (6,9 mld zł). Wyższe zyski to efekt dużej popularności najnowszych flagowych smartfonów. Przedsiębiorstwo skutecznie ograniczyło również koszty operacyjne. Pozwoliło to zachować odpowiednią rentowność całego działu.

W drugim kwartale producent spodziewa się spadku przychodów w tym sektorze. Wynika to z mniejszego wpływu niedawnych premier na rynek. Samsung planuje wyrównać te straty, w czym pomóc ma sprzedaż nowych urządzeń z tańszej serii A.

Druga połowa 2026 roku ma przynieść dalszy rozwój oferty. Firma skupi się na sprzedaży flagowców. Inżynierowie mają również ulepszyć budowę smartfonów ze składanymi ekranami.

Dział odpowiedzialny za infrastrukturę sieciową zanotował z kolei spadki. Rynek telekomunikacyjny mocno ograniczył inwestycje w ostatnich miesiącach. Producent chce poprawić sytuację poprzez większą sprzedaż swoich rozwiązań za granicą.

Półprzewodniki biją rekordy

Cały Samsung Electronics osiągnął 133,9 biliona wonów przychodu (330 mld zł). Zysk operacyjny wzrósł do 57,2 biliona wonów (141 mld zł). To najwyższe wyniki w historii przedsiębiorstwa. Ogromny udział ma w tym dział półprzewodników. Wygenerował on 81,7 biliona wonów przychodu (201,5 mld zł) i blisko 54 biliony wonów zysku (133 mld zł).

Sprzedaż układów pamięci przebiła dotychczasowe prognozy. Wynika to z zapotrzebowania na serwery do obsługi narzędzi bazujących na sztucznej inteligencji. Samsung dostarcza na rynek nowoczesne pamięci HBM4 oraz SOCAMM2. Korzysta z nich platforma firmy NVIDIA.

Wyniki działu produkcji procesorów na zlecenie były słabsze z powodu sezonowości. Przedsiębiorstwo kontynuuje jednak rozwój zaawansowanych technologii. Trwają zaawansowane prace nad procesem technologicznym 1,4 nm. W drugiej połowie roku ruszy masowa produkcja układów w litografii 2 nm dla urządzeń mobilnych.

Dział ekranów przyniósł 6,7 biliona wonów przychodu (16,5 mld zł). Sprzedaż mniejszych paneli spadła, a większe wyświetlacze utrzymały stabilną pozycję dzięki popularności monitorów OLED dla graczy. W kolejnych miesiącach firma rozpocznie masową produkcję paneli OLED nowej generacji.

Sprzęt RTV i marka Harman

Dział sprzętu wideo i AGD wypracował 14,3 biliona wonów przychodu (35,2 mld zł). Sprzedaż dużych telewizorów klasy premium zapewniła firmie stabilny zysk w tym obszarze. Segment AGD zmaga się obecnie z wysokimi kosztami i nowymi cłami. Sytuację ma poprawić zbliżający się letni sezon. Producent liczy na znacznie większy popyt na klimatyzatory. Druga połowa roku upłynie pod znakiem optymalizacji kosztów.