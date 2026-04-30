Samsung ma rzucić wyzwanie MacBookowi Neo. Nadchodzą laptopy z Android

Wedle prognoz dzięki MacBookowi Neo Apple ma wbić się na podium najlepiej sprzedających się laptopów 2026 roku. Nie dziwi więc fakt, że Samsung też tak chce. Nie ma jednak do dyspozycji ani MacOS, ani Apple A18. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
Paweł Maretycz (Maniiiek) 16:40
Pozornie Samsung nie ma wyboru: ot, zostaje mu Windows 11 ARM, którego nikt nie chce i który z niektórymi Windowsowymi aplikacjami pod x86 radzi sobie gorzej, niż MacOS, który ma lepiej dopracowane narzędzia translacyjne. Ewentualnie ChromeOS, który od lat nie podbił rynku i to mimo starań licznych firm — w tym Samsunga. Jak jednak donosi serwis Sammobile, koreański gigant ma zaproponować coś jeszcze bardziej kuriozalnego: Androida 17.

Samsung Galaxy Book Android to pomysł szalony, chociaż z potencjałem

Android? Na zestawie mysz i klawiatura? A tak. Wbrew pozorom w przypadku Samsunga nie jest to wcale takie głupie. W końcu Samsung DeX, czyli tryb pulpitu, jest naprawdę mocno dopracowany i obecny od lat w tabletach i niektórych smartfonach producenta. Dopóki będziemy działać w samym systemie i ekosystemie Samsunga, dopóty będzie to działało bardzo dobrze.

Laptop RAZER Blade 17.3" IPS 360Hz i7-12800H 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX3070Ti Windows 11 Home
0 zł
16599.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 16599.99 zł
Laptop PREDATOR Helios 18 AI PH18-73-9021 18" IPS 250Hz Ultra 9-275HX 64GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5080 DLSS 4 Windows 11 Home, Funkcje AI
0 zł
20199 zł - najniższa cena
Kup teraz 20199 zł
Laptop ASUS ExpertBook B9403CVAR-KM0897X 14" OLED Core 5 120U 16GB RAM 1TB SSD Windows 11 Professional
0 zł
6499 zł - najniższa cena
Kup teraz 6499 zł
Tu jednak pojawia się ważna kwestia: co z zewnętrznymi aplikacjami? Te odpalane na laptopie wciąż pozostaną projektowane pod dotykowy ekran smartfonu z Androidem. Wciąż do ich obsługi będą wymagane gesty, których wykonywanie myszką lub gładzikiem nie jest ani trochę ergonomiczne. Wiem, co mówię: zanim zaprzedałem resztki godności produktom Apple, to siedziałem na ChromeOS. Obsługa aplikacji z Androida była. Uruchamiały się one w oknie i ich obsługa była tragiczna właśnie z powodu sterowania nimi. 

Zresztą problem ten dotyczy nie tylko Androida. iPad z klawiaturą i myszką i tak zwykle kończył z palcem na ekranie. Pewnie dlatego, mimo dostosowania iPadOS pod bardziej komputerowe peryferia, MacBook Neo dostał MacOS. Właśnie to sprawia, że w przeciwieństwie do Samsunga nie wierzę w sukces tego projektu. 

A jakie mają być te domniemane laptopy? No cóż, mowa jest o trzech modelach: z niskiej półki cenowej, średniej i o flagowcu. Jeśli niska półka to poziom Chromebooków, średnia to MacBooka Neo, a wysoka to Neo, ale z 512 GB pamięci wbudowanej, to jest szansa, że będziemy mieli tu... pewną niszę, która zdecyduje się na laptopa z Androidem. Jeśli niska półka = półka MacBooka Neo, to cały projekt skończy jak zwykła katastrofa. Pytanie tylko, czy spektakularna, czy po prostu odejdzie po cichu w niepamięć. 

Źródła zdjęć: Cineberg / Shutterstock