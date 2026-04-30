Samsung ma rzucić wyzwanie MacBookowi Neo. Nadchodzą laptopy z Android

Pozornie Samsung nie ma wyboru: ot, zostaje mu Windows 11 ARM, którego nikt nie chce i który z niektórymi Windowsowymi aplikacjami pod x86 radzi sobie gorzej, niż MacOS, który ma lepiej dopracowane narzędzia translacyjne. Ewentualnie ChromeOS, który od lat nie podbił rynku i to mimo starań licznych firm — w tym Samsunga. Jak jednak donosi serwis Sammobile, koreański gigant ma zaproponować coś jeszcze bardziej kuriozalnego: Androida 17.

Samsung Galaxy Book Android to pomysł szalony, chociaż z potencjałem

Android? Na zestawie mysz i klawiatura? A tak. Wbrew pozorom w przypadku Samsunga nie jest to wcale takie głupie. W końcu Samsung DeX, czyli tryb pulpitu, jest naprawdę mocno dopracowany i obecny od lat w tabletach i niektórych smartfonach producenta. Dopóki będziemy działać w samym systemie i ekosystemie Samsunga, dopóty będzie to działało bardzo dobrze.

Tu jednak pojawia się ważna kwestia: co z zewnętrznymi aplikacjami? Te odpalane na laptopie wciąż pozostaną projektowane pod dotykowy ekran smartfonu z Androidem. Wciąż do ich obsługi będą wymagane gesty, których wykonywanie myszką lub gładzikiem nie jest ani trochę ergonomiczne. Wiem, co mówię: zanim zaprzedałem resztki godności produktom Apple, to siedziałem na ChromeOS. Obsługa aplikacji z Androida była. Uruchamiały się one w oknie i ich obsługa była tragiczna właśnie z powodu sterowania nimi.

Zresztą problem ten dotyczy nie tylko Androida. iPad z klawiaturą i myszką i tak zwykle kończył z palcem na ekranie. Pewnie dlatego, mimo dostosowania iPadOS pod bardziej komputerowe peryferia, MacBook Neo dostał MacOS. Właśnie to sprawia, że w przeciwieństwie do Samsunga nie wierzę w sukces tego projektu.