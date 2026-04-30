Google z przydatną nowością w Polsce. Koniec chaosu

Google poinformował o wprowadzeniu do Polski nowej funkcji w wyszukiwarce. Opcja „preferowanych źródeł” pozwala na personalizację treści wyświetlanych w sekcji „najważniejszych artykułów”, czyli tych widocznych na samej górze wyników wyszukiwania, w osobnej ramce, i ułatwia śledzenie informacji z konkretnych witryn. Dzięki temu użytkownik może zapanować nad nadmiarem nie zawsze dla niego interesujących informacji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Od teraz masz większą kontrolę

Funkcja preferowanych źródeł zadebiutowała w sierpniu 2025 roku w Stanach Zjednoczonych i Indiach, a teraz jest stopniowo wdrażana także w Polsce. Jej głównym celem jest zapewnienie większej kontroli nad wyświetlanymi wiadomościami. Narzędzie pomaga w szybkim docieraniu do wydawców cenionych przez czytelników.

Od momentu pierwszego wdrożenia wybrano w ten sposób już ponad 200 tys. witryn – od niszowych blogów lokalnych po globalne serwisy informacyjne. Statystyki Google pokazują, że internauci są dwukrotnie bardziej skłonni do kliknięcia w link do strony po uprzednim dodaniu jej do preferowanych źródeł.

Zasada działania jest prosta. Aby dostosować wyniki, należy kliknąć ikonę z gwiazdką, widoczną obok nagłówka sekcji „najważniejsze artykuły”. Pojawia się tam okno umożliwiające wyszukiwanie i dodawanie konkretnych stron do prywatnej listy. Po wyborze źródeł pochodzące z nich materiały będą częściej i wyraźniej eksponowane w wynikach wyszukiwania, o ile zawierają nowe treści powiązane z danym zapytaniem.