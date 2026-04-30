Aplikacje

Google z przydatną nowością w Polsce. Koniec chaosu

Google wprowadza do wyszukiwarki w Polsce nową funkcję, która pozwoli na personalizację sekcji najważniejszych artykułów i ułatwi śledzenie treści od ulubionych wydawców.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
17:11
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Google poinformował o wprowadzeniu do Polski nowej funkcji w wyszukiwarce. Opcja „preferowanych źródeł” pozwala na personalizację treści wyświetlanych w sekcji „najważniejszych artykułów”, czyli tych widocznych na samej górze wyników wyszukiwania, w osobnej ramce, i ułatwia śledzenie informacji z konkretnych witryn. Dzięki temu użytkownik może zapanować nad nadmiarem nie zawsze dla niego interesujących informacji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Od teraz masz większą kontrolę

Funkcja preferowanych źródeł zadebiutowała w sierpniu 2025 roku w Stanach Zjednoczonych i Indiach, a teraz jest stopniowo wdrażana także w Polsce. Jej głównym celem jest zapewnienie większej kontroli nad wyświetlanymi wiadomościami. Narzędzie pomaga w szybkim docieraniu do wydawców cenionych przez czytelników.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Monitor ACER CE270UXwmiipprx 26.5" 2560x1440px OLED 240Hz 0.03 ms [GTG]
Monitor ACER CE270UXwmiipprx 26.5" 2560x1440px OLED 240Hz 0.03 ms [GTG]
0 zł
1649 zł - najniższa cena
Kup teraz 1649 zł
Akumulator NEWELL 2300 mAh do Sony NP-FZ100
Akumulator NEWELL 2300 mAh do Sony NP-FZ100
0 zł
143.48 zł - najniższa cena
Kup teraz 143.48 zł
Łyżworolki NILS EXTREME Twist NA13810 (rozmiar 39-42) Żółty
Łyżworolki NILS EXTREME Twist NA13810 (rozmiar 39-42) Żółty
0 zł
119 zł - najniższa cena
Kup teraz 119 zł
Advertisement

Od momentu pierwszego wdrożenia wybrano w ten sposób już ponad 200 tys. witryn – od niszowych blogów lokalnych po globalne serwisy informacyjne. Statystyki Google pokazują, że internauci są dwukrotnie bardziej skłonni do kliknięcia w link do strony po uprzednim dodaniu jej do preferowanych źródeł.

Zasada działania jest prosta. Aby dostosować wyniki, należy kliknąć ikonę z gwiazdką, widoczną obok nagłówka sekcji „najważniejsze artykuły”. Pojawia się tam okno umożliwiające wyszukiwanie i dodawanie konkretnych stron do prywatnej listy. Po wyborze źródeł pochodzące z nich materiały będą częściej i wyraźniej eksponowane w wynikach wyszukiwania, o ile zawierają nowe treści powiązane z danym zapytaniem.

Wydawcy oraz właściciele stron internetowych mogą ułatwić korzystanie z nowości swoim czytelnikom. Mogą to zrobić za pomocą precyzyjnego linku do postów w mediach społecznościowych albo zamieszczając na swojej stronie specjalny przycisk.

Image
telepolis
Google wyszukiwarka Google preferowane źródła
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Google
Źródła tekstu: Google