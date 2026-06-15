Kultowa gra sprzedana za 3 mln dolarów
Zapieczętowana kopia kultowej gry została sprzedana za 3 mln dolarów.
Nie od dzisiaj wiadomo, że nieużywane, zapieczętowane wydania starych gier, książek, komiksów czy kart (np. Pokemon) potrafią kosztować fortunę. Przykład Super Mario Bros. na konsolę NES to potwierdza.
Super Mario Bros. za 3 mln dolarów
Gra Super Mario Bros. na NES została sprzedana za rekordową kwotę 3 mln dolarów. Do transakcji doszło 12 czerwca w trakcie Heritage Auctions. Jest to najwyżej oceniana, zapieczętowana kopia kultowej produkcji. Firma PSA oceniła ją na 9,6 punktów w 10-punktowej skali.
Gra pochodzi z drugiej serii produkcyjnej z błyszczącymi naklejkami. Firma Heritage twierdzi, że są tylko 3 zapieczętowane kopie gry z tej serii, a ta konkretna jest najlepiej zachowana z nich wszystkich. Dlatego też kwota okazała się rekordowa (wcześniejszy rekord to 2 mln dol.).
Co ciekawe, ten konkretny egzemplarz gry został znaleziony przypadkowo, w całkowicie nowym zestawie z konsolą Control Deck NES. Tym samym kartridż był zapieczętowany przez prawie 40 lat.