Gry

Kultowa gra sprzedana za 3 mln dolarów

Zapieczętowana kopia kultowej gry została sprzedana za 3 mln dolarów.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 13:43
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Kultowa gra sprzedana za 3 mln dolarów
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Nie od dzisiaj wiadomo, że nieużywane, zapieczętowane wydania starych gier, książek, komiksów czy kart (np. Pokemon) potrafią kosztować fortunę. Przykład Super Mario Bros. na konsolę NES to potwierdza.

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Super Mario Bros. za 3 mln dolarów

Gra Super Mario Bros. na NES została sprzedana za rekordową kwotę 3 mln dolarów. Do transakcji doszło 12 czerwca w trakcie Heritage Auctions. Jest to najwyżej oceniana, zapieczętowana kopia kultowej produkcji. Firma PSA oceniła ją na 9,6 punktów w 10-punktowej skali.

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Kultowa gra sprzedana za 3 mln dolarów

Gra pochodzi z drugiej serii produkcyjnej z błyszczącymi naklejkami. Firma Heritage twierdzi, że są tylko 3 zapieczętowane kopie gry z tej serii, a ta konkretna jest najlepiej zachowana z nich wszystkich. Dlatego też kwota okazała się rekordowa (wcześniejszy rekord to 2 mln dol.).

Co ciekawe, ten konkretny egzemplarz gry został znaleziony przypadkowo, w całkowicie nowym zestawie z konsolą Control Deck NES. Tym samym kartridż był zapieczętowany przez prawie 40 lat. 

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telepolis
nintendo Super Mario Bros. NES
Źródła zdjęć: HE Photography / Shutterstock.com
Źródła tekstu: digitaltrends