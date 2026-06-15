ZUS zrobi to za przedsiębiorców. Koniec ręcznego liczenia składek

Rewolucja na wzór JPK

Jak opisuje Business Insider, w ZUS dojrzewa pomysł wprowadzenia Jednolitego Pliku Ubezpieczeniowego (JPU). To rozwiązanie ma być odpowiednikiem znanego już przedsiębiorcom JPK (Jednolity Plik Kontrolny). Wiceprezes ZUS Paweł Jaroszek nie ukrywa, że to kolejny krok w cyfryzacji państwa i ograniczaniu biurokracji.

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Cel to mniej formalności po stronie firm i lepsze wykorzystanie danych, które już dziś posiada ZUS. Problem w tym, że wdrożenie wymaga zmian w przepisach i dużego zaplecza technologicznego. Projekt ma wkrótce trafić do konsultacji.

Najpierw aplikacja dla samozatrudnionych

Zanim pojawi się pełny JPU, ZUS chce ułatwić życie osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Już w styczniu 2028 roku ma ruszyć pierwszy etap zmian.

Nowe rozwiązanie pozwoli rozliczyć składki z poziomu aplikacji – mZUS dla Płatnika, eZUS lub nawet mObywatela. Użytkownik poda tylko podstawowe dane, takie jak przychód czy dochód. Resztę wyliczy system.

ZUS automatycznie uwzględni ulgi, wyliczy składki społeczne i zdrowotne oraz przygotuje gotową kwotę do zapłaty. Co więcej, od razu będzie można przejść do płatności online. To duża zmiana, bo – jak podkreśla Business Insider – ZUS przejmie odpowiedzialność za wyliczenia, które dziś obciążają przedsiębiorców.

Mniej błędów, mniej kontroli

Nowy model ma też ograniczyć liczbę pomyłek. Dziś błędy w rozliczeniach są powszechne – ponad 91% kontroli ZUS wykazuje nieprawidłowości, a większość z nich kończy się skutkiem finansowym.

W przyszłości przedsiębiorca otrzyma gotowe rozliczenie. Jeśli się zgodzi, po prostu zapłaci. Jeśli nie – poprawi je w systemie, bez wizyt w urzędzie i formalnych wezwań.

Wpisuje się to w szerszą zmianę podejścia. Jak wskazuje ZUS, nowoczesne państwo ma kontrolować mniej, ale skuteczniej – głównie poprzez analizę danych.

Drugi etap: firmy i pracownicy

Znacznie trudniejsze będzie wdrożenie drugiego etapu, planowanego na 2033 rok. Wtedy system obejmie wszystkich płatników, także tych zatrudniających pracowników.

Tutaj pojawia się więcej zmiennych: różne źródła dochodu, umowy zlecenia, limity składek czy zwolnienia lekarskie. ZUS twierdzi jednak, że posiada komplet danych i musi je tylko odpowiednio uporządkować.