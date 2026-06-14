Kompromitacja giganta finansowego. Raport o AI okazał się oszustwem

Wielka kompromitacja zamiast hitu

W ubiegłym roku potężna firma doradcza KPMG wydała bardzo głośny raport. Dokument miał pokazać, jak największe światowe biznesy z sukcesem używają sztucznej inteligencji do obsługi swoich klientów. Brzmiało to jak cenna i rzetelna wiedza dla przedsiębiorców z całego świata. Szybko jednak okazało się, że ten tekst to jeden wielki zbiór bzdur.

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Dziennikarze z Financial Times oraz zajmujący się technologią badacze z firmy GPTZero postanowili dokładnie prześwietlić ten materiał, odkrywając coś naprawdę szokującego. Zaledwie pięć na 45 przypisów w tekście prowadziło do prawdziwych źródeł, a reszta po prostu nie istniała. Połowa informacji w dokumencie była wyssana z palca. W branży technologicznej ten problem nazywa się "halucynacjami", ale mówiąc wprost – to po prostu zwykłe zmyślanie maszyn.

Dlaczego komputery nas okłamują?

Możesz się zastanawiać, dlaczego tak mądre programy podają fałszywe informacje. W przeciwieństwie do ludzi komputer nie kłamie celowo, bo nie ma złych intencji. Sztuczna inteligencja zgaduje każde kolejne słowo w zdaniu na podstawie zebranych wcześniej statystyk. Działa to trochę jak słownik w klawiaturze Twojego telefonu, który podpowiada kolejne wyrazy, tylko na znacznie większą skalę. Program chce stworzyć gładko brzmiący tekst, a prawda często schodzi na dalszy plan.

Wspomniany raport roił się od takich zmyślonych historii. Autorzy zachwalali na przykład, że wirtualny doradca linii lotniczych Emirates potrafi samodzielnie zmieniać rezerwacje lotów pasażerów. W rzeczywistości ten program to zwykły bot, który absolutnie nie ma takich możliwości. Podobne bajki wymyślono na temat szwajcarskiego banku UBS i tamtejszych kolei. Obie firmy były w szoku i błyskawicznie zaprzeczyły tym rewelacjom. Firma KPMG nie miała wyjścia i usunęła cały raport z Internetu.

Jak nie dać się oszukać w sieci?

Ta kompromitująca historia jest bardzo pouczająca. Pokazuje czarno na białym, że ślepa wiara w nowoczesne programy bywa bardzo niebezpieczna. Nie znaczy to jednak, że musimy teraz całkowicie zrezygnować z pomocy chatbotów. Trzeba po prostu traktować je z dystansem i mądrze ich używać.

Oto kilka prostych zasad, dzięki którym możesz uniknąć czytania zmyślonych bzdur: