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Spotify kasuje tysiące podcastów. To dobra decyzja

Spotify usunął tysiące podcastów. Powód jest zaskakujący, ale decyzja jest słuszna.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:29
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Spotify kasuje tysiące podcastów. To dobra decyzja
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Spotify w ciągu roku usunął ponad 57 tys. odcinków podcastów, ponad 3 tys. kanałów oraz ponad 3,5 tys. powiązanych z nim kont. Jednak nie ma powodów do oburzenia. To żadna cenzura. Wszystkie one były fałszywe.

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Spotify usuwa podcasty

Okazuje się, że te wszystkie podcasty były fałszywe. Zostały stworzone tylko po to, aby oszukać mechanizm wyszukiwania platformy do promowania stron sprzedających leki, które normalnie wymagają recepty. Mowa między innymi o opioidach, stymulantach i benzodiazepinach.

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Z informacji przekazanych przez Spotify dowiadujemy się, że aż 94 proc. usuniętych odcinków nie zdobyło ani jednego odtworzenia aż 99 proc. miało ich 10 lub mniej (w tym 0). Jednak część z jakiegoś powodu zdobyła popularność. Tysiące użytkowników dowiedziało się, jak mogą kupić leki bez recepty, korzystając z płatności za pomocą kryptowalut.

Cała kampania stała się dużo łatwiejsza do przeprowadzenia dzięki możliwościom sztucznej inteligencji. AI pozwala łatwo i stosunkowo szybko wygenerować całe odcinki. Co prawda Spotify ma narzędzia, które w teorii pozwalają to wykryć, ale skala była tak ogromna, że wyeliminowanie wszystkich było trudne. 

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Źródła zdjęć: em113 / Shutterstock.com
Źródła tekstu: digitaltrends