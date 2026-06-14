Spotify kasuje tysiące podcastów. To dobra decyzja

Spotify w ciągu roku usunął ponad 57 tys. odcinków podcastów, ponad 3 tys. kanałów oraz ponad 3,5 tys. powiązanych z nim kont. Jednak nie ma powodów do oburzenia. To żadna cenzura. Wszystkie one były fałszywe.

Dalsza część tekstu pod wideo

Spotify usuwa podcasty

Okazuje się, że te wszystkie podcasty były fałszywe. Zostały stworzone tylko po to, aby oszukać mechanizm wyszukiwania platformy do promowania stron sprzedających leki, które normalnie wymagają recepty. Mowa między innymi o opioidach, stymulantach i benzodiazepinach.

Z informacji przekazanych przez Spotify dowiadujemy się, że aż 94 proc. usuniętych odcinków nie zdobyło ani jednego odtworzenia aż 99 proc. miało ich 10 lub mniej (w tym 0). Jednak część z jakiegoś powodu zdobyła popularność. Tysiące użytkowników dowiedziało się, jak mogą kupić leki bez recepty, korzystając z płatności za pomocą kryptowalut.