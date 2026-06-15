Bezpieczeństwo

Premier zdecydował. Ograniczy dostęp do mediów społecznościowych już w 2027

A jednak będą nowe regulacje. Brytyjski premier Kei Starmer, który też jest rodzicem, ogłosił, że Wielka Brytania zakaże korzystania z mediów społecznościowych, wszystkim tym, którzy nie ukończyli 16. roku życia. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 12:40
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Premier zdecydował. Ograniczy dostęp do mediów społecznościowych już w 2027
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Wielka Brytania. Kiedy zakaz wejdzie w życie?

Premier Starmer powiedział dziś (w poniedziałek), że zakaz korzystania z mediów społecznościowych wejdzie w życie z początkiem 2027 roku. Dodał także, że trzymanie dzieci z dala od platform jest "właściwym krokiem dla Wielkiej Brytanii" i najlepszym sposobem, aby zapewnić nieletnim bezpieczeństwo w sieci.

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Jakich platform społecznościowych będzie dotyczył zakaz?

Rząd poinformował, że zakaz obejmie takie platformy, jak Snapchat, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook i X. Zakaz przewiduje także uniemożliwienie dzieciom transmitowania wydarzeń na żywo za pośrednictwem aplikacji, w tym na platformach gamingowych. Jeszcze nie podano dokładnej listy plaform, ale zapowiedziano, że obejmie ona wszystkie te, których celem jest "umożliwienie interakcji społecznych i które pozwalają użytkownikom publikować materiały". 

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Rozważane jest także wprowadzenie tzw. "godziny policyjnej", aby postrzynać nastolatków w wieku 16 lat przed oglądaniem filmów późno w nocy. Więcej szczegółów w tej kwestii zostanie opublikowane w następnym miesiącu. 

Rząd zapewnił, że nie zamierza obejmować zakazem komunikatorów takich jak WhatsApp i Singal. 

Polski rząd także planuje wprowadzić zakaz mediów społecznościowych dla najmłodszych. Za szykowane regulacje odpowiedzialna jest minister edukacji - Barbara Nowacka. Polscy posłowie jednak są zdania, że limit 16 lat jest przesadny. Dlatego też u nas, wspomniany zakaz ma obowiązywać już do 15. roku życia. 

Na ile pomogą rządowe zakazy? Całkiem niedawno pisaliśmy o interwencji Unii Europejskiej, bowiem w regulaminach Facebooka i Instagrama figuruje przecież zapis, że mogą z nich korzystać tylko osoby od 13. roku życia. Ale przepisy przepisami, a w praktyce jest to przepis całkowicie martwy. Z tego też powodu Unia nadal domaga się od Mety wprowadzenia skuteczniejszych mechanizmów weryfikacji wieku, a także tego, aby firma wzmocniła narzędzia do wykrywania i usuwania kont nieletnich osób.

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Źródła zdjęć: f.t.Photographer / Shutterstock
Źródła tekstu: bbc.com