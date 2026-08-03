Samsung ostrzega: będzie tylko gorzej

Biorąc pod uwagę napływające od klientów zapytania, wydaje się prawdopodobne, że niezaspokojony popyt z bieżącego roku przeniesie się na rok następny, przyczyniając się do zaostrzenia sytuacji podażowej w przyszłości. Oczekuje się, że ograniczenia podażowe w 2027 roku będą jeszcze poważniejsze niż w 2026 roku, co potwierdza naszą opinię, że niedobór podaży utrzyma się do 2028 roku. Trudno jest przewidzieć sytuację po 2029 roku ze względu na bardziej ograniczoną przewidywalność.

powiedział Jaejune Kim z Samsunga.