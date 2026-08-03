Sprzęt

Samsung ostrzega: będzie tylko gorzej

Samsung, jeden z największych producentów pamięci na świecie, nie ma wątpliwości. Nie ma szans na szybką poprawę. Będzie tylko gorzej.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:45
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Samsung ostrzega: będzie tylko gorzej
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Czarny scenariusz Samsunga

W kwietniu 2026 roku Samsung ostrzegał, że w 2027 roku sytuacja na rynku pamięci DRAM oraz NAND ulegnie jeszcze pogorszeniu. Minęły nieco ponad 3 miesiące i nie tylko prognozy nie są lepsze, co są wręcz jeszcze gorsze. Samsung, jako jeden z największych producentów pamięci na świecie, prawdopodobnie wie, o czym mówi.

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Biorąc pod uwagę napływające od klientów zapytania, wydaje się prawdopodobne, że niezaspokojony popyt z bieżącego roku przeniesie się na rok następny, przyczyniając się do zaostrzenia sytuacji podażowej w przyszłości. Oczekuje się, że ograniczenia podażowe w 2027 roku będą jeszcze poważniejsze niż w 2026 roku, co potwierdza naszą opinię, że niedobór podaży utrzyma się do 2028 roku. Trudno jest przewidzieć sytuację po 2029 roku ze względu na bardziej ograniczoną przewidywalność.

powiedział Jaejune Kim z Samsunga.

Problemem cały czas jest ogromne zapotrzebowanie na pamięci do centrów danych. Samsung przyznał, że wielu klientów oczekuje wieloletnich kontraktów na dostawy, które pokrywają aż 60-70 proc. mocy przerobowych koreańskiego producenta. 

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Sytuacja jest tak zła, że Apple rozważa zakup pamięci od chińskich producentów. Jednak wcześniej firma z Cupertino musi się upewnić, że nie będzie to miało żadnych konsekwencji prawnych i wizerunkowych.

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Źródła zdjęć: Hadrian / Shutterstock.com
Źródła tekstu: TweakTown