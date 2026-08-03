Sprzęt

Xbox znowu drożeje. Series S już jest w cenie Series X

Xbox poinformował o kolejnych podwyżkach cen konsol w Europie. Model Series S kosztuje teraz już tyle, co początkowo kosztował Series X.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:08
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Xbox znowu drożeje. Series S już jest w cenie Series X
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Nie ma co ukrywać - jest źle. Microsoft po raz kolejny podnosi ceny Xboxów w Europie. W najgorszym przypadku zapłacimy za urządzenie nawet 200 euro więcej.

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Droższe Xboxy

Podwyżki cen najpierw zostały ogłoszone w czerwcu i dotyczyły rynku amerykańskiego. Teraz dotarły one również do Europy. Najtańsza konsola Microsoftu to teraz wydatek rzędu aż 500 euro. Poszczególne ceny prezentują się następująco:

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  • Xbox Series S 1 TB: 399,99 -> 599,99 euro
  • Xbox Series X Digital: 549,99 -> 749,99 euro
  • Xbox Series X: 599,99 -> 799,99 euro

Jak widać, większość modeli podrożała aż o 200 euro. Wyjątek stanowi najtańszy w zestawieniu Xbox Series S z dyskiem o pojemności 512 GB, za którego zapłacimy o 150 euro więcej. Jednak największy absurd tej sytuacji to fakt, że Xbox Series S, czyli konsola tania i dla mniej wymagających użytkowników, kosztuje w tym momencie tyle, co na premierę kosztował Xbox Series X.

Niestety, nie można wykluczyć, że nie jest to ostatnia podwyżka. Microsoft twierdzi, że ceny pamięci DRAM i NAND wzrosły już 2,5-krotnie. Co więcej, ich cena do jesieni 2027 roku może się jeszcze podwoić.

To też pod dużym znakiem zapytania stawia kolejny model firmy z Redmond, znany jako Project Helix. Według plotek ma to być połączenie konsoli z komputerem. Urządzenie planowane jest jako naprawdę potężne, a przez to też znacznie droższe od konkurencji. Tylko jeśli cena będzie zaporowa, to nikt go nie kupi, tym bardziej wobec możliwej rezygnacji Microsoftu ze Steama.

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telepolis
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Źródła zdjęć: icemanphotos / Shutterstock.com
Źródła tekstu: digitaltrends