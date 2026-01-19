Rząd zakaże mediów społecznościowych. Poznaliśmy szczegóły i daty

Coraz więcej krajów na świecie wprowadza zakazy mediów społecznościowych dla dzieci. Takie przepisy obowiązują już między innymi w Australii, ale nad przepisami pracują też Francja oraz Dania. Nie ma w tym nic dziwnego. Od dawna wiadomo, że TikTok, Facebook czy Instagram nie wpływają dobrze na rozwój dzieci. Dlatego podobne regulacje szykuje również Polska. Barbara Nowacka ujawniła, jak mają one wyglądać.

Zakaz mediów społecznościowych

Pomysłodawcami projektu są Barbara Nowacka (minister edukacji), Roman Giertych (były minister edukacji) oraz Monika Rosa (przewodnicząca sejmowej komisji ds. dzieci i młodzieży). Pomysł został przyjęty przez kolegium klubu KO. Projekt ma powstać do końca lutego 2026 roku.

Barbara Nowacka przyznała, że Polska zamierza na tym polu wzorować się na Australii, gdzie takie przepisy zostały skutecznie wprowadzone. Jednocześnie posłowie są zdania, że limit 16 lat jest przesadny. Dlatego u nas zakaz ma obowiązywać do 15. roku życia.

Widzimy, co się dzieje z młodym pokoleniem przez media społecznościowe, gdzie - począwszy od alienacji, depresji, zagrożenia hejtem - po treści samobójcze, które (młodzi - PAP) tam widzą. powiedziała szefowa resortu edukacji.

Co ważne, odpowiedzialność zostanie zrzucona na wielkie firmy technologiczne. To Facebook, TikTok czy X będą miały obowiązek weryfikować wiek użytkowników. Jeśli tego nie zrobią, to czekają ich kary. Jak duże? To ma być przedmiotem prac.

Odpowiedzialność rodziców jest ważna, ale niewystarczająca. Tak jak wymagamy bezpieczeństwa i jasnego składu żywności, tak samo musimy wymagać, by produkty oferowane przez wielkie firmy technologiczne były bezpieczne. Dlatego, obok regulacji takich jak DSA, wprowadzenie realnej granicy wieku dostępu jest jednym z kluczowych narzędzi skutecznej profilaktyki zdrowia dzieci mówi Monika Rosa w rozmowie z DGP.

Jak ma wyglądać weryfikacja wieku użytkowników? To też będzie jeszcze tematem rozmów. Jednak już teraz pomysłodawcy wskazują między innymi na Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej czy też aplikację mObywatel, w której są dostępne cyfrowe dowody oraz legitymacje szkolne.

Monika Rosa, przewodnicząca sejmowej komisji ds. dzieci i młodzieży, uważa, że zakaz powinien dotyczyć nie tylko mediów społecznościowych, ale również komunikatorów i narzędzi sztucznej inteligencji.