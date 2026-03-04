Heyah wraca do korzeni. A do tego dorzuca tysiące GB Internetu

Powrót dawnego symbolu

Od 4 marca Heyah wprowadza nowe opakowania kart SIM. Klienci znajdą na nich motyw czerwonej łapki. Znak ten był znany na polskim rynku wiele lat temu.

Zmiana wyglądu opakowań to jednak coś więcej niż tylko poprawki kosmetyczne, to powrót do tego, co w Heyah zawsze było najważniejsze – prostej, konkretnej oferty, która realnie daje więcej. Odświeżona identyfikacja idzie bowiem w parze z atrakcyjnymi propozycjami cenowymi, nowymi bonusami i urodzinową niespodzianką dla klientów. Informuje T-Mobile Polska w komunikacie

Magentowy operator zmodyfikował również taryfy na kartę. Pakiet za 35 złotych odnawiany co 30 dni ma teraz 1500 minut na połączenia do Ukrainy. Pula ta uległa powiększeniu o 500 minut. Oferta zapewnia też nielimitowane rozmowy oraz wiadomości SMS i MMS w kraju.

Pozostałe pakiety działają na dotychczasowych zasadach. Taryfa za 40 złotych daje 2000 minut do Ukrainy. Opcja za 55 złotych pozwala na nielimitowane rozmowy na numery ukraińskie. Obydwie usługi odnawiają się co 30 dni i zawierają nielimitowane połączenia w Polsce.

Dodatkowe szczegóły o ofercie znajdziesz w tym regulaminie.

Pakiety danych na dwa lata

Klienci mogą włączyć promocje z dodatkowym transferem w aplikacji Mój T-Mobile. Użytkownicy ofert za 40 złotych oraz 55 złotych mają do odebrania łącznie 9600 gigabajtów. Dane są podzielone na 24 paczki po 400 GB. Pierwsza transza trafia na konto po uruchomieniu usługi.

Osoby z pakietem za 35 złotych otrzymują łącznie 4800 gigabajtów. Operator przyznaje im 24 paczki po 200 GB. Dodawanie kolejnych transz następuje w dniu odnowienia oferty cyklicznej.

Szczegóły promocji znajdziesz w regulaminie. Zwróć szczególną uwagę na ten zapis:

Z Bonusu możesz korzystać w telefonach, smartfonach i innych urządzeniach niebędących modemami ani routerami. Modemy i routery to urządzenia przeznaczone do dystrybucji sygnału internetowego do innych urządzeń, niezdolne do (a) samodzielnej obsługi połączeń głosowych i (b) samodzielnego przeglądania stron internetowych. Jeśli Twoja Karta SIM będzie znajdowała się w urządzeniu typu modem lub router, to Bonus w tym czasie będzie niedostępny. Mobilny Internet będzie wówczas dostępny poza Bonusem, zgodnie z postanowieniami Umowy, opisującymi inne zasoby danych niż Bonus. Przełożenie Karty SIM z modemu/routera do urządzenia innego typu (np. smartfona) spowoduje przywrócenie zasad Bonusu. Ograniczenie to ma na celu przeciwdziałanie grożącym przeciążeniom Sieci.

Urodzinowy transfer danych

Heyah działa na polskim rynku już od 22 lat. Z tej okazji operator przygotowała pakiet 2222 GB za darmo, ważny przez 30 dni. Promocja jest dostępna dla stałych oraz nowych użytkowników.