UOKiK bierze się za wyłączenia fotowoltaiki w słoneczne dni

Za decyzję o odłączeniu elektrowni OZE nie odpowiadają operatorzy energetyczni, a Polskie Sieci Elektroenergetyczne. To właśnie ten twór dba o to, aby panowały w nich bezpieczne parametry, oraz zajmuje się awariami sieci wysokiego i średniego napięcia.

Rola PSE

Odłączenie OZE bywa konieczne podczas nadwyżek produkcji energii elektrycznej, kiedy nie da się jej rozdysponować w żaden inny sposób. To jedyny sposób na jej zbilansowanie w sytuacji, w której nie dysponujemy magazynami energii zdolnymi do przejęcia nadprodukcji. UOKiK oczywiście zdaje sobie z tego sprawę. Jak podkreślił Prezes UOKiK Tomasz Chróstny:

Nie kwestionujemy roli PSE w zapewnianiu bezpieczeństwa i stabilności pracy systemu elektroenergetycznego w Polsce ani nie podważamy narzędzi przysługujących w tym celu operatorowi systemu przesyłowego.

Chodzi tu jednak o liczne skargi, które trafiają do UOKiK od producentów energii z OZE. Ci twierdzą, że ich instalacje są wyłączane częściej, niż instalacje konkurencji. Dodatkowo często bez podania uzasadnienia takiego stanu rzeczy, co wpływa negatywnie na ich finanse. I to właśnie pod tym kątem ruszyło śledztwo UOKiK doszukujące się nieprawidłowości w działaniach PSE.