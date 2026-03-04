UOKiK bierze się za wyłączenia fotowoltaiki w słoneczne dni

Wiadomości

Słoneczne dni dla wielu prosumentów i właścicieli farm fotowoltaicznych, czy wiatrowych przestają być powodem do szczęścia, a wręcz powodują obawy. Wszystko to przez wyłączanie fotowoltaiki z powodu nadprodukcji energii elektrycznej. Sprawą postanowił zająć się UOKiK, chociaż jedynie przez pryzmat przedsiębiorców. 

Za decyzję o odłączeniu elektrowni OZE nie odpowiadają operatorzy energetyczni, a Polskie Sieci Elektroenergetyczne. To właśnie ten twór dba o to, aby panowały w nich bezpieczne parametry, oraz zajmuje się awariami sieci wysokiego i średniego napięcia.

Rola PSE

Odłączenie OZE bywa konieczne podczas nadwyżek produkcji energii elektrycznej, kiedy nie da się jej rozdysponować w żaden inny sposób. To jedyny sposób na jej zbilansowanie w sytuacji, w której nie dysponujemy magazynami energii zdolnymi do przejęcia nadprodukcji. UOKiK oczywiście zdaje sobie z tego sprawę. Jak podkreślił Prezes UOKiK Tomasz Chróstny:

Nie kwestionujemy roli PSE w zapewnianiu bezpieczeństwa i stabilności pracy systemu elektroenergetycznego w Polsce ani nie podważamy narzędzi przysługujących w tym celu operatorowi systemu przesyłowego. 

Chodzi tu jednak o liczne skargi, które trafiają do UOKiK od producentów energii z OZE. Ci twierdzą, że ich instalacje są wyłączane częściej, niż instalacje konkurencji. Dodatkowo często bez podania uzasadnienia takiego stanu rzeczy, co wpływa negatywnie na ich finanse. I to właśnie pod tym kątem ruszyło śledztwo UOKiK doszukujące się nieprawidłowości w działaniach PSE.

Jeśli zaś chodzi o prosumentów, to ci oddają energię nie do PSE, a swoich operatorów energetycznych, a dopiero oni odpowiadają przed PSE. Jeśli więc masz fotowoltaikę oraz zastrzeżenia dotyczące tego, w jaki sposób Twoja produkcja jest odłączana, to musisz skierować się do UOKiK. A najlepiej zainwestuj w bojler fotowoltaiczny, ponieważ ten pobiera energię z paneli jeszcze przed inwerterem, więc chociaż ciepłą wodę będziesz miał za darmo.

