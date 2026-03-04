50 GB za 25 zł. Nowa promocja z ogromną paczką internetu

Akcja promocyjna trwa od początku marca i umożliwia zakup pakietu w promocyjnej cenie do końca miesiąca. Pakiet 50 GB przyznawany jest użytkownikowi na cały okres korzystania z usługi zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Z oferty mogą skorzystać nowi klienci, którzy założą konto, zamówią kartę SIM lub eSIM albo zdecydują się przenieść swój numer do sieci Fonia. Usługa dostępna jest w kilku wariantach rozliczeń – miesięcznym, kwartalnym oraz rocznym, dzięki czemu użytkownik może wybrać model najlepiej dopasowany do swoich potrzeb.

W przypadku wyboru płatności rocznej użytkownicy otrzymują dodatkową korzyść w postaci dwóch miesięcy usługi bez opłat. W ramach pakietu użytkownicy mogą korzystać z:

nielimitowanych minut rozmów, SMS i MMS w Polsce,

eSIM lub SIM do wyboru,

dostępu do internetu mobilnego 5G,

roamingu w Unii Europejskiej (5,81 GB),

możliwości wyboru zasięgu między zasięgiem Orange lub Plus.

Oferta została przygotowana z myślą o użytkownikach oczekujących dużych pakietów danych w przystępnej cenie oraz prostego modelu subskrypcji bez terminowych umów. Operator przekonuje, że oferowany pakiet może być również praktycznym rozwiązaniem dla osób korzystających z kamer internetowych i kamer monitoringu działających na kartę SIM.