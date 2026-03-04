50 GB za 25 zł. Nowa promocja z ogromną paczką internetu
Fonia Telecom uruchamia nową promocję skierowaną do osób poszukujących usługi mobilnej w modelu subskrypcyjnym. Na użytkowników czeka pakiet 50 GB internetu za 25 zł miesięcznie, bez długoterminowych zobowiązań.
Akcja promocyjna trwa od początku marca i umożliwia zakup pakietu w promocyjnej cenie do końca miesiąca. Pakiet 50 GB przyznawany jest użytkownikowi na cały okres korzystania z usługi zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie.
Z oferty mogą skorzystać nowi klienci, którzy założą konto, zamówią kartę SIM lub eSIM albo zdecydują się przenieść swój numer do sieci Fonia. Usługa dostępna jest w kilku wariantach rozliczeń – miesięcznym, kwartalnym oraz rocznym, dzięki czemu użytkownik może wybrać model najlepiej dopasowany do swoich potrzeb.
W przypadku wyboru płatności rocznej użytkownicy otrzymują dodatkową korzyść w postaci dwóch miesięcy usługi bez opłat. W ramach pakietu użytkownicy mogą korzystać z:
- nielimitowanych minut rozmów, SMS i MMS w Polsce,
- eSIM lub SIM do wyboru,
- dostępu do internetu mobilnego 5G,
- roamingu w Unii Europejskiej (5,81 GB),
- możliwości wyboru zasięgu między zasięgiem Orange lub Plus.
Oferta została przygotowana z myślą o użytkownikach oczekujących dużych pakietów danych w przystępnej cenie oraz prostego modelu subskrypcji bez terminowych umów. Operator przekonuje, że oferowany pakiet może być również praktycznym rozwiązaniem dla osób korzystających z kamer internetowych i kamer monitoringu działających na kartę SIM.
Oferta sieci Fonia łączy usługi telekomunikacyjne z dodatkowymi profitami. Użytkownicy otrzymują proste warunki oraz dodatkowe korzyści, takie jak kupony i cashback dostępne w ponad 600 sklepach czy darmowy miesiąc korzystania z usługi za każde polecenie – zarówno dla osoby polecającej, jak i poleconej.