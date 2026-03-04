Wiadomości

50 GB za 25 zł. Nowa promocja z ogromną paczką internetu

Fonia Telecom uruchamia nową promocję skierowaną do osób poszukujących usługi mobilnej w modelu subskrypcyjnym. Na użytkowników czeka pakiet 50 GB internetu za 25 zł miesięcznie, bez długoterminowych zobowiązań.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 14:04
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
50 GB za 25 zł. Nowa promocja z ogromną paczką internetu

Akcja promocyjna trwa od początku marca i umożliwia zakup pakietu w promocyjnej cenie do końca miesiąca. Pakiet 50 GB przyznawany jest użytkownikowi na cały okres korzystania z usługi zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Z oferty mogą skorzystać nowi klienci, którzy założą konto, zamówią kartę SIM lub eSIM albo zdecydują się przenieść swój numer do sieci Fonia. Usługa dostępna jest w kilku wariantach rozliczeń – miesięcznym, kwartalnym oraz rocznym, dzięki czemu użytkownik może wybrać model najlepiej dopasowany do swoich potrzeb. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Etui 3MK Satin Armor Case+ do Apple iPhone 17 Pro
Etui 3MK Satin Armor Case+ do Apple iPhone 17 Pro
-8.99 zł
99.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 91 zł
Ładowarka sieciowa TECH-PROTECT NC20W Biały
Ładowarka sieciowa TECH-PROTECT NC20W Biały
0 zł
29.95 zł - najniższa cena
Kup teraz 29.95 zł
Uchwyt na telefon BASEUS Steel Cannon 2 Czarny
Uchwyt na telefon BASEUS Steel Cannon 2 Czarny
0 zł
24.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 24.99 zł
Advertisement

W przypadku wyboru płatności rocznej użytkownicy otrzymują dodatkową korzyść w postaci dwóch miesięcy usługi bez opłat. W ramach pakietu użytkownicy mogą korzystać z:

  • nielimitowanych minut rozmów, SMS i MMS w Polsce,
  • eSIM lub SIM do wyboru,
  • dostępu do internetu mobilnego 5G,
  • roamingu w Unii Europejskiej (5,81 GB),
  • możliwości wyboru zasięgu między zasięgiem Orange lub Plus.

Oferta została przygotowana z myślą o użytkownikach oczekujących dużych pakietów danych w przystępnej cenie oraz prostego modelu subskrypcji bez terminowych umów. Operator przekonuje, że oferowany pakiet może być również praktycznym rozwiązaniem dla osób korzystających z kamer internetowych i kamer monitoringu działających na kartę SIM.

50 GB za 25 zł. Nowa promocja z ogromną paczką internetu

Oferta sieci Fonia łączy usługi telekomunikacyjne z dodatkowymi profitami. Użytkownicy otrzymują proste warunki oraz dodatkowe korzyści, takie jak kupony i cashback dostępne w ponad 600 sklepach czy darmowy miesiąc korzystania z usługi za każde polecenie – zarówno dla osoby polecającej, jak i poleconej.

Image
telepolis
Internet Mobilny 50 GB Fonia Fonia Telecom
Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Fonia
Źródła tekstu: Fonia