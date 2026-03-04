mObywatel Europa od grudnia. Zamiast drugiej aplikacji, nowa zakładka

Jak wyjaśnił resort cyfryzacji na dzisiejszej konferencji prasowej, projekt ustawy regulującej integrację aplikacji mObywatel z europejskim portfelem tożsamości cyfrowej (EUDI Wallet), został już skierowany do konsultacji społecznych. Pilotażowe uruchomienie mObywatela z europejskim modułem, określane roboczo mianem mObywatel Europa, planowane jest na grudzień bieżącego roku. Najpóźniej za dwa lata nastąpi pełna integracja rozwiązań.

Dalsza część tekstu pod wideo

mObywatel nie zostanie zamknięty

Ministerstwo cyfryzacji zdementowało plotki o zamknięciu aplikacji mObywatel, podkreślając, że będzie ona rozwijana i wzbogacana o wersję europejską. Niedawno pojawiły się też pogłoski, że będą działać dwa całkiem odrębne portfele cyfrowe – europejski i polski mObywatel. Doniesienia te to efekt niezbyt spójnej komunikacji rządowej. Jednak jak podkreślił minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski, celem kierowanego przez niego resortu jest wdrożenie do aplikacji mObywatel europejskiego portfela tożsamości cyfrowej. Nie będzie dwóch aplikacji, mObywatel nie zostanie zamknięty. Jednocześnie użytkownicy, którzy nie zdecydują się na rozszerzenie europejskie, nadal będą mogli korzystać z krajowych dokumentów i otrzymywać aktualizacje.

Dokumenty – polski i europejki – choć dostępne z poziomu aplikacji mObywatel, będę niezależne od siebie. Nie będzie istniał między nimi przepływ informacji, co powinno uspokoić obawy o bezpieczeństwo danych.

Co da moduł europejski w mObywatelu?

Dzięki rozbudowie mObywatela o moduł europejski użytkownicy będą mogli potwierdzać swoją tożsamość w całej UE. Pozwoli im to na przykład otwierać konta bankowe za granicą czy wynajmować samochody w innych krajach UE. Europejski portfel tożsamości cyfrowej może również służyć do weryfikacji wieku w internecie, co jest istotne w kontekście planów na mechanizmy chroniące nieletnich przed negatywnym wpływem mediów społecznościowych.

Pełna integracja mObywatela z europejskim dokumentem potrwa co najmniej kilkanaście miesięcy, a wstępna data wdrożenia szacowana jest na 2027 lub 2028 rok. Okres pilotażu jest potrzebny na pełną integrację polskich standardów dokumentów z tymi, które wypracowywane są przez inne państwa UE.

Polska jest w korzystnej sytuacji, bo ma już środek identyfikacji elektronicznej, jednak wiele krajów członkowskich UE dopiero zaczyna budować takie narzędzia. Okres pilotażowy da czas innym członkom wspólnoty na wdrożenie europejskiego portfela tożsamości cyfrowej.

Nowa zakładka w mObywatelu

Jak to będzie wyglądało z punktu widzenia użytkowników? Po pilotażu funkcje europejskie w mObywatelu będą dostępne jako aktualizacja. Po jej przeprowadzeniu na pulpicie aplikacji pojawi się kolejna karta.

Po pierwszym jej kliknięciu użytkownik będzie mógł zainstalować dodatkowy moduł i uwierzytelnić go. Odtąd do europejskiego dokumentu tożsamości, uznawanego we wszystkich państwach Unii Europejskiej, będzie można dostać się z głównego okna aplikacji mObywatel, wybierając kartę „Europejski dokument tożsamości”.

Każdy użytkownik sam zdecyduje, kiedy będzie gotowy, aby dołączyć do europejskiej wersji aplikacji. Kto nie będzie chciał aktualizować mObywatela, pozostaje przy wszystkich dotychczasowych funkcjach działających na terytorium Polski. Nic nie jest narzucane – przejście do rozszerzenia europejskiego nastąpi dopiero po kliknięciu i potwierdzeniu tożsamości. A kiedy ktoś zdecyduje się na aktualizację, uzyska dostęp do wszystkich funkcji europejskich w ramach mObywatela – przekonywał wiceminister cyfryzacji, Dariusz Standerski