Koniec z bałaganem w kablach i w kuchni. Biegnij do Action póki jest

O czym mowa? O etykieciarce. Czyli prostej drukarce, z której wychodzą wąskie, samoprzylepne paski. Idealne do utrzymania porządku w kuchni przez naklejenie jej na puszki lub słoiki. Docenią ją także mechanicy, którzy mogą umieścić odpowiednie etykiety w swoim warsztacie, czy elektrycy, którzy dzięki niej bez problemu pooznaczają sobie wszystkie kable.

Etykieciarka z Actoin

Sama etykieciarka to natomiast bardzo małe urządzenie. Nie znajdziemy na niej wyświetlacza ani przycisków. Jej obsługa przeprowadzana jest z poziomu smartfonu, który łączy się z nią przy pomocy dedykowanej aplikacji z wykorzystaniem łączności Bluetooth.