Sprzęt

Koniec z bałaganem w kablach i w kuchni. Biegnij do Action póki jest

Przyda się także w warsztacie, czy podczas przeprowadzki. Ten prosty gadżet większość czasu będzie leżał na dnie szuflady, jednak jak już będzie potrzebny, to będziesz się cieszył z tego, że go masz. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:34
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Koniec z bałaganem w kablach i w kuchni. Biegnij do Action póki jest

O czym mowa? O etykieciarce. Czyli prostej drukarce, z której wychodzą wąskie, samoprzylepne paski. Idealne do utrzymania porządku w kuchni przez naklejenie jej na puszki lub słoiki. Docenią ją także mechanicy, którzy mogą umieścić odpowiednie etykiety w swoim warsztacie, czy elektrycy, którzy dzięki niej bez problemu pooznaczają sobie wszystkie kable.

Dalsza część tekstu pod wideo
BROTHER PT-D460BTVP To już do zastosowań profesjonalnych

Etykieciarka z Actoin

Koniec z bałaganem w kablach i w kuchni. Biegnij do Action póki jest

Sama etykieciarka to natomiast bardzo małe urządzenie. Nie znajdziemy na niej wyświetlacza ani przycisków. Jej obsługa przeprowadzana jest z poziomu smartfonu, który łączy się z nią przy pomocy dedykowanej aplikacji z wykorzystaniem łączności Bluetooth. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Drukarka EXTRALINK EPP-001 Złącze USB Różowy
Drukarka EXTRALINK EPP-001 Złącze USB Różowy
0 zł
69.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 69.99 zł
Drukarka XIAOMI Portable Photo Printer 1S
Drukarka XIAOMI Portable Photo Printer 1S
0 zł
285 zł - najniższa cena
Kup teraz 285 zł
Drukarka EXTRALINK EPP-005 Złącze USB Różowy + Papier termiczny zwykły (3 szt.)
Drukarka EXTRALINK EPP-005 Złącze USB Różowy + Papier termiczny zwykły (3 szt.)
-5.72 zł
110.27 zł - najniższa cena
Kup teraz 104.55 zł
Advertisement
BROTHER PT-D460BTVP To już do zastosowań profesjonalnych

Samo urządzenie jest natomiast zasilane przez USB-C i wyposażone w jedną rolkę do etykiet. A to wszystko za jedyne 49,95 zł. Co więcej, w Action możecie kupić także zestaw trzech rolek za 12,95 zł. 

Image
telepolis
Action Action promocje
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Action