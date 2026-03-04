Koniec z bałaganem w kablach i w kuchni. Biegnij do Action póki jest
Przyda się także w warsztacie, czy podczas przeprowadzki. Ten prosty gadżet większość czasu będzie leżał na dnie szuflady, jednak jak już będzie potrzebny, to będziesz się cieszył z tego, że go masz.
O czym mowa? O etykieciarce. Czyli prostej drukarce, z której wychodzą wąskie, samoprzylepne paski. Idealne do utrzymania porządku w kuchni przez naklejenie jej na puszki lub słoiki. Docenią ją także mechanicy, którzy mogą umieścić odpowiednie etykiety w swoim warsztacie, czy elektrycy, którzy dzięki niej bez problemu pooznaczają sobie wszystkie kable.
Etykieciarka z Actoin
Sama etykieciarka to natomiast bardzo małe urządzenie. Nie znajdziemy na niej wyświetlacza ani przycisków. Jej obsługa przeprowadzana jest z poziomu smartfonu, który łączy się z nią przy pomocy dedykowanej aplikacji z wykorzystaniem łączności Bluetooth.
Samo urządzenie jest natomiast zasilane przez USB-C i wyposażone w jedną rolkę do etykiet. A to wszystko za jedyne 49,95 zł. Co więcej, w Action możecie kupić także zestaw trzech rolek za 12,95 zł.