Wiadomości

Play skraca ścieżkę. Jeden powód mniej, by chodzić do salonu

Play uruchomił fotoweryfikację, czyli nową opcję na potwierdzenie swojej tożsamości przy zakupie oferty eSIM przez internet. Rozwiązanie wprowadzane jest razem z Autopay.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 13:12
2
Do tej pory, kupując ofertę prepaid z eSIM, klienci Play mogli zweryfikować swoją tożsamość za pośrednictwem bankowości elektronicznej i usługi mojeID. Do tego sprawdzonego rozwiązania operator dodał teraz kolejną metodę – fotoweryfikację. Niedawno podobne narzędzie udostępnił wraz z Autopay operator wirtualny Lyca Mobile.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jak działa fotoweryfikacja w Play?

Wystarczy, że użytkownik na stronie lub w aplikacji Play wybierze ofertę eSIM prepaid, a następnie przechodzi do rejestracji numeru. W tym celu może właśnie skorzystać z metody fotoweryfikacji. Do jej zrealizowania potrzebne będzie zeskanowanie smartfonem dokumentu tożsamości. Dane zostaną przekazane do operatora sieci i – po pozytywnej weryfikacji – karta eSIM zostanie aktywowana.

Rejestracja krok po kroku:

  • Wybierasz ofertę eSIM na kartę na stronie internetowej Play lub w aplikacji Play.
  • Przechodzisz do rejestracji numeru.
  • Aby zweryfikować swoją tożsamość, wybierasz metodę fotoweryfikacji.
  • Fotografujesz swój dokument tożsamości za pomocą smartfonu. System automatycznie odczyta niezbędne dane.
  • Nagrywasz swoją twarz zgodnie z instrukcjami wyświetlającymi się kolejno na urządzeniu.
  • Po pozytywnej weryfikacji i dokonaniu opłaty karta eSIM zostanie błyskawicznie aktywowana. 

Play przekonuje, że fotoweryfikacja to nie tylko wygoda i błyskawiczna aktywacja. Usługa gwarantuje przede wszystkim bezpieczeństwo – wszystko odbywa się w domowym zaciszu, nie ma konieczności przekazywania dokumentu do ręki osobom trzecim, np. pracownikowi sklepu, w którym kupujemy starter.

To także koniec z literówkami, ponieważ system automatycznie odczytuje dane z dokumentu, minimalizując ryzyko błędów. Zmniejszają się także trudności w rejestracji związane z barierą językową.

eSIM play Autopay rejestracja SIM fotoweryfikacja
Źródła zdjęć: Telepolis.pl