Play skraca ścieżkę. Jeden powód mniej, by chodzić do salonu

Do tej pory, kupując ofertę prepaid z eSIM, klienci Play mogli zweryfikować swoją tożsamość za pośrednictwem bankowości elektronicznej i usługi mojeID. Do tego sprawdzonego rozwiązania operator dodał teraz kolejną metodę – fotoweryfikację. Niedawno podobne narzędzie udostępnił wraz z Autopay operator wirtualny Lyca Mobile.

Jak działa fotoweryfikacja w Play?

Wystarczy, że użytkownik na stronie lub w aplikacji Play wybierze ofertę eSIM prepaid, a następnie przechodzi do rejestracji numeru. W tym celu może właśnie skorzystać z metody fotoweryfikacji. Do jej zrealizowania potrzebne będzie zeskanowanie smartfonem dokumentu tożsamości. Dane zostaną przekazane do operatora sieci i – po pozytywnej weryfikacji – karta eSIM zostanie aktywowana.

Rejestracja krok po kroku:

Wybierasz ofertę eSIM na kartę na stronie internetowej Play lub w aplikacji Play.

Przechodzisz do rejestracji numeru.

Aby zweryfikować swoją tożsamość, wybierasz metodę fotoweryfikacji.

Fotografujesz swój dokument tożsamości za pomocą smartfonu. System automatycznie odczyta niezbędne dane.

Nagrywasz swoją twarz zgodnie z instrukcjami wyświetlającymi się kolejno na urządzeniu.

Po pozytywnej weryfikacji i dokonaniu opłaty karta eSIM zostanie błyskawicznie aktywowana.

Play przekonuje, że fotoweryfikacja to nie tylko wygoda i błyskawiczna aktywacja. Usługa gwarantuje przede wszystkim bezpieczeństwo – wszystko odbywa się w domowym zaciszu, nie ma konieczności przekazywania dokumentu do ręki osobom trzecim, np. pracownikowi sklepu, w którym kupujemy starter.