UOKiK podsumowuje 2025 rok. Ponad miliard złotych kar dla firm

Kary finansowe i wydane decyzje

Prezes UOKiK wydał 900 decyzji w 2025 roku. Z tej puli 369 spraw dotyczyło ochrony konkurencji. Pozostałe 530 decyzji chroniło konsumentów. Łączna suma kar nałożonych na firmy wyniosła 1,15 mld zł. Naruszenia przepisów antymonopolowych kosztowały przedsiębiorców ponad 580 mln zł. Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów wyceniono na 545 mln zł.

Urząd wyegzekwował też należności z poprzednich lat. Do budżetu państwa wpłynęło ponad 307 mln zł z uprawomocnionych decyzji. Kwota ta wzrośnie w 2026 roku. Rozpoczęto egzekucję 174 mln zł od rosyjskiej spółki Gazprom. Podmiot ten nie udzielił informacji w sprawie finansowania gazociągu Nord Stream 2. Dodatkowo konsumenci zyskali 160 mln zł w formie bezpośrednich rekompensat od ukaranych firm.

Ochrona praw konsumentów na rynku

UOKiK nałożył kary finansowe na sektor bankowy. Bank Pekao oraz Pekao Bank Hipoteczny zapłacą łącznie 119 mln zł. Instytucje te skracały okres zawieszenia spłaty przy wakacjach kredytowych. Bank Pekao wypłaci również rekompensaty za opóźnienia w rozpatrywaniu reklamacji klientów. Zarezerwowano na ten cel 100 mln zł.

Operator sieci Play otrzymał karę w wysokości 110 mln zł. Firma cofała klientom rabaty za e-fakturę przy opóźnieniach w płatnościach. T-Mobile musi zwrócić pieniądze za włączanie subskrypcji bez zgody klienta w usłudze "Zamów z T-Mobile". Serwis PayPal odda środki pobrane po zakwestionowanej zmianie regulaminu. Urząd postawił też zarzuty spółce Live Nation za zakaz wnoszenia bagażu i obowiązkowe opłaty depozytowe. Rozpoczęto postępowania wobec firm Allegro, DHL, DPD oraz InPost za nadużywanie haseł reklamowych o ochronie środowiska. Urząd bada również przekazy influencerów skierowane do dzieci.

Kary za zmowy rynkowe

W 2025 roku wykryto zmowy na rynku maszyn rolniczych. Spółka Claas Polska i jej dilerzy zapłacą ponad 170 mln zł za podział rynku. Firma CNH Industrial Polska wraz z dystrybutorami otrzymała blisko 340 mln zł kary. Podmioty te dzieliły między sobą klientów i terytoria sprzedaży.

Urząd ukarał też uczestników porozumienia na rynku elektroniki. Spółka Jura Poland oraz właściciele sklepów RTV Euro AGD, Media Markt i Media Expert ustalali wspólnie ceny ekspresów do kawy. Kary w tej sprawie przekroczyły 66 mln zł. Trwa również postępowanie wobec właściciela sieci Biedronka i 32 firm transportowych. Sprawa dotyczy ograniczania kierowcom możliwości zmiany pracodawcy.

Wyniki kontroli NIK i plany urzędu

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła pięć lat działalności UOKiK. Audyt trwał od października 2024 do marca 2025 roku. Kolegium NIK oceniło pracę prezesa urzędu pozytywnie i nie wykazało uchybień.