Play rozdaje darmowe GB klientom na Bliskim Wschodzie

Darmowy Internet dla klientów Play

Fioletowy operator poinformował o udostępnieniu paczki 15 GB transmisji danych. Jest ona całkowicie bezpłatna. Skorzystają z niej osoby, które znajdują się obecnie na terenie wybranych państw Bliskiego Wschodu. Rozwiązanie ma ułatwić kontakt ze światem bez obaw o wysokie rachunki. Koszty roamingu w tych strefach bywają zazwyczaj wysokie.

Oferta obejmuje popularne kierunki podróży. Na liście znalazły się między innymi Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Izrael oraz Katar. Użytkownicy logujący się do sieci w tych krajach nie muszą martwić się o transfer w ramach przyznanego limitu. Decyzja operatora ma na celu zapewnienie ciągłości usług telekomunikacyjnych w regionie.

Jak działa aktywacja pakietu?

Klienci nie są zobowiązani do wysyłania kodów czy dzwonienia na infolinię. Operator zastosował mechanizm automatycznej aktywacji. System sam wykrywa obecność abonenta w jednym z wymienionych krajów i włącza usługę. Upraszcza to procedurę i eliminuje ryzyko pomyłki przy wyborze płatnych paczek.