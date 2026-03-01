Wiadomości

Play rozdaje darmowe GB klientom na Bliskim Wschodzie

Klienci sieci Play przebywający za granicą otrzymali dostęp do bezpłatnego Internetu. Operator wprowadził specjalne rozwiązanie dla osób podróżujących w rejony Bliskiego Wschodu.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 19:30
0
Play rozdaje darmowe GB klientom na Bliskim Wschodzie

Darmowy Internet dla klientów Play

Fioletowy operator poinformował o udostępnieniu paczki 15 GB transmisji danych. Jest ona całkowicie bezpłatna. Skorzystają z niej osoby, które znajdują się obecnie na terenie wybranych państw Bliskiego Wschodu. Rozwiązanie ma ułatwić kontakt ze światem bez obaw o wysokie rachunki. Koszty roamingu w tych strefach bywają zazwyczaj wysokie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Oferta obejmuje popularne kierunki podróży. Na liście znalazły się między innymi Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Izrael oraz Katar. Użytkownicy logujący się do sieci w tych krajach nie muszą martwić się o transfer w ramach przyznanego limitu. Decyzja operatora ma na celu zapewnienie ciągłości usług telekomunikacyjnych w regionie.

Jak działa aktywacja pakietu?

Klienci nie są zobowiązani do wysyłania kodów czy dzwonienia na infolinię. Operator zastosował mechanizm automatycznej aktywacji. System sam wykrywa obecność abonenta w jednym z wymienionych krajów i włącza usługę. Upraszcza to procedurę i eliminuje ryzyko pomyłki przy wyborze płatnych paczek.

Ważność pakietu ustalono na 14 dni od momentu jego uruchomienia. Każdy użytkownik objęty promocją otrzyma stosowne powiadomienie. Play wyśle wiadomość SMS z informacją o przyznaniu 15 GB. Dzięki temu rozwiązaniu podróżujący mogą korzystać z sieci natychmiast po zalogowaniu się do lokalnego operatora.

Play rozdaje darmowe GB klientom na Bliskim Wschodzie
Aktualne promocje w Play
