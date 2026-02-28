Wiadomości

Kupujesz w Internecie? Od 19 czerwca idą duże zmiany dla wszystkich

Od 19 czerwca czekają nas duże zmiany w zakupach internetowych. Dotkną one wszystkich, którzy kupują w sieci.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:09
2
Unia wprowadza nowy obowiązek. Tym razem dotknie on wszystkie sklepy internetowe, ale ma być z korzyścią dla kupujących. Zmiany wejdą w życie już 19 marca.

Unia bierze się za internetowe zakupy

Nowy obowiązek zostaje wprowadzony na mocy unijnej dyrektywy UE 2023/2673. Od 19 czerwca wszystkie sklepy internetowe w Unii Europejskiej będą musiały obowiązkowo umieścić na swoich stronach widoczny przycisk odstąpienia od umowy. Ten ma pozwalać klientom na szybki zwrot zakupionych produktów.

Przepisy przewidują też, że sam proces zwrotu ma być możliwie prosty i przejrzysty. Klient ma tylko wskazać zamówienie lub produkty, które chce zwrócić. Po potwierdzeniu konsument ma otrzymywać od razu potwierdzenie np. e-mailem.

Zmiany nie do końca podobają się rynkowi e-commerce. Już dzisiaj mówi się, że aż 30 proc. zamówień przez Internet kończy się zwrotami. W przypadku niektórych kategorii, jak moda czy obuwie, odsetek jest jeszcze większy. Tymczasem skomplikowane procedury są tym, co w wielu przypadkach odstraszało klientów. Uproszczenie całego procesu może zwiększyć liczbę zwrotów. Dla sklepów będzie to oznaczało większe koszty, ale też trudniejszą logistykę.

Co ważne, nowe przepisy weszły w życie już 19 grudnia, ale Unia przewidziała 7-miesięcznie okres na ich implementację. To oznacza, że 19 czerwca 2026 roku wszystkie sklepy muszą już obowiązkowo umieścić przycisk i uprościć procedurę zwrotu. Warte podkreślenia jest też to, że unijna dyrektywa dotyczy każdego zakupu na odległość. Tym samym dotknie nie tylko zakupu fizycznych produktów, ale też usług, w tym subskrypcji.

W Polsce nadzór nad przepisami będzie sprawował UOKiK.

telepolis
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: dlahandlu.pl, oprac. własne