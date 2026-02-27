Wiadomości

T-Mobile odpala nową promocję. Netflix Premium za pół ceny

Klienci T-Mobile znowu mogą oglądać filmy i seriale w najwyższej jakości za ułamek standardowej ceny. Magentowy operator ruszył z nową ofertą, dzięki której dostęp do planu Netflix Premium kosztuje dokładnie tyle samo, co najtańszy bazowy pakiet.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 17:23
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
T-Mobile odpala nową promocję. Netflix Premium za pół ceny

Zgodnie z najnowszym regulaminem operatora, abonenci mogą aktywować najwyższy pakiet streamingowego giganta za jedyne 33 zł miesięcznie. To stawka, którą normalnie trzeba zapłacić za znacznie bardziej okrojony plan Podstawowy. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Biorąc pod uwagę, że regularna cena za wariant Premium (oferujący jakość 4K, dźwięk przestrzenny i możliwość oglądania na 4 ekranach jednocześnie) wynosi 67 zł, w kieszeni zostaje nam 34 zł w każdym cyklu rozliczeniowym. Promocyjna cena obowiązuje przez pierwsze trzy miesiące korzystania z usługi. Oznacza to, że łączna oszczędność dzięki tej akcji wynosi nieco ponad 100 zł.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor SONY BRAVIA 8A K-77XR8A 77" OLED 4K 120Hz VRR Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor SONY BRAVIA 8A K-77XR8A 77" OLED 4K 120Hz VRR Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
0 zł
9999 zł - najniższa cena
Kup teraz 9999 zł
Telewizor SAMSUNG QE65Q7F4A 65" QLED 4K Tizen TV HDMI 2.1
Telewizor SAMSUNG QE65Q7F4A 65" QLED 4K Tizen TV HDMI 2.1
0 zł
2799 zł - najniższa cena
Kup teraz 2799 zł
Telewizor PHILIPS 43PUS8560 43" QLED 4K Titan OS Ambilight x3 Dolby Atmos Dolby HDMI 2.1
Telewizor PHILIPS 43PUS8560 43" QLED 4K Titan OS Ambilight x3 Dolby Atmos Dolby HDMI 2.1
-270.21 zł
1869.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1599.78 zł
Advertisement

Jak skorzystać z oferty i na co uważać?

Oferta obowiązuje od 27 lutego i można do niej dołączyć najpóźniej do 30 kwietnia 2026 roku. Aby aktywować rabat, wystarczy zalogować się do aplikacji Mój T-Mobile i w zakładce Serwisy Rozrywkowe wybrać odpowiednią opcję samodzielnej aktywacji. Z promocji mogą skorzystać klienci posiadający aktywną umowę abonamentową z operatorem, z wyłączeniem użytkowników ofert Heyah.

Należy jednak pamiętać o jednym haczyku, typowym dla tego typu promocji. Po upływie promocyjnych trzech miesięcy opłata automatycznie wzrośnie do standardowych 67 zł. Na szczęście w dowolnym momencie możemy zrezygnować z subskrypcji lub po prostu obniżyć plan na tańszy bez żadnych negatywnych konsekwencji.

Szczegóły w regulaminie.

Skromniejsza powtórka z rozrywki

Warto przypomnieć, że mechanizm zrównania ceny pakietu Premium z planem Podstawowym nie jest w tej sieci zupełną nowością. Bardzo podobna akcja pojawiła się w T-Mobile zaledwie kilka miesięcy temu, w listopadzie 2025 roku. 

Wtedy jednak operator w ramach programu Magenta Moments mocno premiował staż w sieci, a promocyjny rabat mógł obowiązywać przez pół roku, 9 miesięcy, a w przypadku najstarszych klientów – nawet przez cały rok. Obecna, wiosenna edycja jest więc ujednolicona dla wszystkich i znacznie krótsza, ale nadal stanowi świetną okazję dla osób, które planują nadrobić serialowe nowości w najwyższej dostępnej jakości.

Samsung QE77S85D 77-calowy OLED
TCL 65P8K
SAMSUNG QE55S84FAU Tani telewizor OLED
Sharp 40HF3765E Tani QLED Full HD
Image
telepolis
T-Mobile Mój T-Mobile netflix Magenta Moments Netflix Premium
Zródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl, JarTee / Shutterstock
Źródła tekstu: T-Mobile