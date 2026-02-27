T-Mobile odpala nową promocję. Netflix Premium za pół ceny

Zgodnie z najnowszym regulaminem operatora, abonenci mogą aktywować najwyższy pakiet streamingowego giganta za jedyne 33 zł miesięcznie. To stawka, którą normalnie trzeba zapłacić za znacznie bardziej okrojony plan Podstawowy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Biorąc pod uwagę, że regularna cena za wariant Premium (oferujący jakość 4K, dźwięk przestrzenny i możliwość oglądania na 4 ekranach jednocześnie) wynosi 67 zł, w kieszeni zostaje nam 34 zł w każdym cyklu rozliczeniowym. Promocyjna cena obowiązuje przez pierwsze trzy miesiące korzystania z usługi. Oznacza to, że łączna oszczędność dzięki tej akcji wynosi nieco ponad 100 zł.

Jak skorzystać z oferty i na co uważać?

Oferta obowiązuje od 27 lutego i można do niej dołączyć najpóźniej do 30 kwietnia 2026 roku. Aby aktywować rabat, wystarczy zalogować się do aplikacji Mój T-Mobile i w zakładce Serwisy Rozrywkowe wybrać odpowiednią opcję samodzielnej aktywacji. Z promocji mogą skorzystać klienci posiadający aktywną umowę abonamentową z operatorem, z wyłączeniem użytkowników ofert Heyah.

Należy jednak pamiętać o jednym haczyku, typowym dla tego typu promocji. Po upływie promocyjnych trzech miesięcy opłata automatycznie wzrośnie do standardowych 67 zł. Na szczęście w dowolnym momencie możemy zrezygnować z subskrypcji lub po prostu obniżyć plan na tańszy bez żadnych negatywnych konsekwencji.

Szczegóły w regulaminie.

Skromniejsza powtórka z rozrywki

Warto przypomnieć, że mechanizm zrównania ceny pakietu Premium z planem Podstawowym nie jest w tej sieci zupełną nowością. Bardzo podobna akcja pojawiła się w T-Mobile zaledwie kilka miesięcy temu, w listopadzie 2025 roku.