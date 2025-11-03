Telewizja i VoD

T-Mobile mocno tnie cenę Netflixa. Plan Premium za pół ceny nawet przez rok

T-Mobile wprowadza nową promocję dla swoich klientów. Użytkownicy programu Magenta Moments mogą sporo zaoszczędzić na najdroższym pakiecie Netflixa.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 11:20
T-Mobile Polska próbuje przyciągnąć klientów, nawiązując do popularnego serialu "1670". Sieć promuje swoją nową ofertę hasłami o "Magentowym Szlachcicu", ale marketingowe otoczki na bok – liczą się konkrety. A te wyglądają całkiem interesująco.

Operator oferuje swoim abonentom dostęp do Netflix Premium. Standardowa cena rynkowa tego planu to 67 zł miesięcznie. Klienci T-Mobile będą mogli go aktywować za 33 zł miesięcznie, czyli w cenie planu Podstawowego. Promocja jest dostępna w ramach programu lojalnościowego Magenta Moments.

Jest jeden warunek. Ważny jest staż

Promocyjna cena nie jest jednak przyznawana wszystkim na taki sam okres. T-Mobile postanowił uzależnić długość zniżki od stażu klienta w sieci. Zasady są proste i podzielone na trzy progi:

  • osoby z umową od 0 do 5 lat dostaną 6 miesięcy promocji,
  • klienci ze stażem od 6 do 14 lat mogą liczyć na 9 miesięcy,
  • najdłużej, bo przez 12 miesięcy, skorzystają abonenci związani z siecią 15 lat lub dłużej.

Po zakończeniu okresu promocyjnego opłata automatycznie wzrośnie do standardowej kwoty 67 zł. Operator zaznacza jednak, że klient może w dowolnym momencie zmienić plan na tańszy lub całkowicie zrezygnować. Usługa nie wiąże się z długoterminowym zobowiązaniem.

Aktywacja i zarządzanie subskrypcją odbywa się przez aplikację Mój T-Mobile. Co istotne, opłata za serwis jest doliczana bezpośrednio do comiesięcznego rachunku za usługi telekomunikacyjne.

Nowy sposób zarządzania subskrypcjami

Przy okazji tej promocji T-Mobile wprowadza nową sekcję w swojej aplikacji. Nazywa się "Usługi dodatkowe – Serwisy rozrywkowe". Według zapowiedzi, ma to być miejsce do agregowania i zarządzania wszystkimi swoimi usługami streamingowymi.

Na razie startuje tam Netflix. Operator informuje jednak, że to dopiero początek i trwają prace nad poszerzeniem oferty. Klienci będą tam mogli również kupować plany w standardowych cenach rynkowych.

telepolis
T-Mobile Mój T-Mobile netflix Premia za staż streaming wideo Magenta Moments Netflix za pół ceny Netflix w T-Mobile
Zródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl, JarTee / Shutterstock.com, T-Mobile
Źródła tekstu: T-Mobile