Masz taki telefon? mObywatel przestanie działać już 7 stycznia

Jeśli korzystasz z mObywatela na urządzeniu z systemem iOS 15 lub starszym, od 7 stycznia 2026 roku aplikacja nie będzie miała wsparcia i przestanie działać. Jest to związane z odnowieniem jej certyfikatu, procesem, który przeprowadzamy co roku ze względów bezpieczeństwa

Kogo tak naprawdę może dotyczyć ten problem? System iOS 15 został wydany w 2021 roku , więc stosunkowo niedawno, jednak wiele nowszych modeli iPhone’ów otrzymało aktualizację do wyższych wersji systemu. W rezultacie problem dotyczy posiadaczy modeli iPhone 6s, iPhone 6s Plus i iPhone SE 1. gen , czyli naprawdę już leciwych urządzeń z 2015 roku , i starszych. Raczej trudno podejrzewać, że po dziesięciu latach te modele są jeszcze w użyciu.

Z mObywatelem wiążą się jeszcze inne kwestie techniczne. Tak jak w poprzednich latach, również w tym roku Ministerstwo Cyfryzacji odnawiał certyfikat aplikacji. To standardowa praktyka, która ma na celu zwiększenie poziomu zabezpieczeń. W związku z tym konieczna jest aktualizacja mObywatela do wersji 4.71.1 lub wyższej – użytkownicy, którzy mają aplikację w wersji 4.71.1 i niższej nie będą mogli się do niej zalogować. Kto nie ma włączonej funkcji automatycznej aktualizacji, powinien się upewnić, że ma w telefonie najnowsze wydanie apki.