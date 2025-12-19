Masz taki telefon? mObywatel przestanie działać już 7 stycznia
Zespół odpowiedzialny za rozwój aplikacji mObywatel ostrzega przed zmianami zapowiadanymi na styczeń. Część użytkowników systemu iOS straci dostęp do aplikacji, która po prestu przestanie działać.
Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada zmianę minimalnych wymagań dla urządzeń Apple. Aplikacja przestanie działać dla wersji iOS 15 i starszych.
Jeśli korzystasz z mObywatela na urządzeniu z systemem iOS 15 lub starszym, od 7 stycznia 2026 roku aplikacja nie będzie miała wsparcia i przestanie działać. Jest to związane z odnowieniem jej certyfikatu, procesem, który przeprowadzamy co roku ze względów bezpieczeństwa
Wprowadzane ograniczenia dotyczące wersji iOS nie pozwolą na zalogowanie się i korzystanie z dokumentów oraz usług. Ministerstwo zaleca aktualizację systemu operacyjnego w telefonie.
Kogo tak naprawdę może dotyczyć ten problem? System iOS 15 został wydany w 2021 roku, więc stosunkowo niedawno, jednak wiele nowszych modeli iPhone’ów otrzymało aktualizację do wyższych wersji systemu. W rezultacie problem dotyczy posiadaczy modeli iPhone 6s, iPhone 6s Plus i iPhone SE 1. gen, czyli naprawdę już leciwych urządzeń z 2015 roku, i starszych. Raczej trudno podejrzewać, że po dziesięciu latach te modele są jeszcze w użyciu.
Z mObywatelem wiążą się jeszcze inne kwestie techniczne. Tak jak w poprzednich latach, również w tym roku Ministerstwo Cyfryzacji odnawiał certyfikat aplikacji. To standardowa praktyka, która ma na celu zwiększenie poziomu zabezpieczeń. W związku z tym konieczna jest aktualizacja mObywatela do wersji 4.71.1 lub wyższej – użytkownicy, którzy mają aplikację w wersji 4.71.1 i niższej nie będą mogli się do niej zalogować. Kto nie ma włączonej funkcji automatycznej aktualizacji, powinien się upewnić, że ma w telefonie najnowsze wydanie apki.