Czołowy rywal Map Google chce zapunktować. U fanów pewnego trunku
Apple Maps otrzymało właśnie całkiem ciekawy dodatek, a mianowicie przewodnik po winach "Krople Boga". Został on, nie bez powodu, opracowany przez aktora Tomohisę Yamashitę.
Apple Maps dostanie przewodnik po winach
Za całością przedsięwzięcia stoi promocja drugiego sezonu rewelacyjnego serialu Apple TV, opartego na mandze, który dogłębnie eksploruje świat wina. Mowa o serialu "Krople Boga" ("Drops of God"). Firma z tej okazji wydała całkiem oryginalny przewodnik Apple Maps z ulubionymi winnicami aktora Tomohisy Yamashity. Znajdziemy w nim polecane winnice w Europie i Stanach Zjednoczonych.
Ulubione wina i winnice od Francji po Kalifornię - to może chwycić
Apple TV co jakiś czas publikuje przewodniki Apple Maps, które są w jakiś sposób powiązane z jednym z programów lub filmów, emitowanych na platformie. Wystarczy przypomnieć, chociażby, przewodnik turystyczny, wydany we wrześniu ubiegłego roku, pt. "Chief of War". Wyróżniono w nim 10 historycznych i kultowych miejsc na Hawajach i w Nowej Zelandii, które fani filmowi będą mogli odwiedzić przy okazji swoich podróży szlakiem bohaterów produkcji. Teraz, Apple chce to samo zrobić z serialową perełką "Krople Boga".
Jak można spodziewać się po serialu, "Przewodnik po winach" od Apple, będzie skupiał się na winnicach, które fani "Kropli Boga" mogą chcieć odwiedzić w Kalifornii, a także w całej Europie. Każda z dziewięciu opisanych winnic na liście została opatrzona wyjaśnieniem, dlaczego aktor Yamashita wybrał właśnie ją. W dodatku, dowiemy się jakie są jej godziny otwarcia, zobaczymy aktualne zdjęcia oraz wszelkie informacje, które ułatwią nam zaplanowanie atrakcyjnej wycieczki.
Przewodnik można zapisać w Mapach Apple lub udostępnić kontaktom.
1 i 2 sezon "Kropli Boga" można obejrzeć w serwisie Apple TV.