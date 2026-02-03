Czołowy rywal Map Google chce zapunktować. U fanów pewnego trunku

Apple Maps dostanie przewodnik po winach

Za całością przedsięwzięcia stoi promocja drugiego sezonu rewelacyjnego serialu Apple TV, opartego na mandze, który dogłębnie eksploruje świat wina. Mowa o serialu "Krople Boga" ("Drops of God"). Firma z tej okazji wydała całkiem oryginalny przewodnik Apple Maps z ulubionymi winnicami aktora Tomohisy Yamashity. Znajdziemy w nim polecane winnice w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Ulubione wina i winnice od Francji po Kalifornię - to może chwycić

Apple TV co jakiś czas publikuje przewodniki Apple Maps, które są w jakiś sposób powiązane z jednym z programów lub filmów, emitowanych na platformie. Wystarczy przypomnieć, chociażby, przewodnik turystyczny, wydany we wrześniu ubiegłego roku, pt. "Chief of War". Wyróżniono w nim 10 historycznych i kultowych miejsc na Hawajach i w Nowej Zelandii, które fani filmowi będą mogli odwiedzić przy okazji swoich podróży szlakiem bohaterów produkcji. Teraz, Apple chce to samo zrobić z serialową perełką "Krople Boga".

Jak można spodziewać się po serialu, "Przewodnik po winach" od Apple, będzie skupiał się na winnicach, które fani "Kropli Boga" mogą chcieć odwiedzić w Kalifornii, a także w całej Europie. Każda z dziewięciu opisanych winnic na liście została opatrzona wyjaśnieniem, dlaczego aktor Yamashita wybrał właśnie ją. W dodatku, dowiemy się jakie są jej godziny otwarcia, zobaczymy aktualne zdjęcia oraz wszelkie informacje, które ułatwią nam zaplanowanie atrakcyjnej wycieczki.

Przewodnik można zapisać w Mapach Apple lub udostępnić kontaktom.