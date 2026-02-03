Huawei Mate X7 już w Polsce. W prezencie dostaniesz zegarek

Huawei Mate X7 miał swoją chińską premierę w listopadzie 2025, a od dziś można go kupić w Polsce. Cena niestety nie jest niska, ale na start producent kusi promocją.

Huawei Mate X7 z oknem stacji kosmicznej

Kompozytowa obudowa Huawei Mate X7 i ochronne szkło UTG o podwyższonej odporności zapewniają dużą odporność na odkształcenia. Trójwarstwowa konstrukcja przynosi 100% wzrost odporności na zginanie oraz 20% większą odporność na uderzenia w porównaniu z poprzednią generacją. Ekran zewnętrzny wzmacnia szkło Ultra Durable Crystal Armour Kunlun Glass, stanowiąc pierwszą linię ochrony przed codziennymi wstrząsami.

Rama wykonana jest z aluminium klasy lotniczej, a całość zapewnia odporność IP59 i IP58. Obudowę wykończono miękką w dotyku skórą wegańską w głębokiej czerni lub wyrazistej czerwieni. Futurystyczna wyspa aparatów ma nawiązywać kształtem do okna stacji kosmicznej. Mate X7 waży około 236 g i ma zaledwie 4,5 mm grubości po rozłożeniu oraz 9,5 mm po złożeniu.

W środku znalazł się 8-calowy elastyczny ekran OLED HUAWEI X-True o rozdzielczości 2416 x 2210, częstotliwości odświeżania 1-120 Hz i szczytowej jasności 2500 nitów. Z kolei na okładce, po zamknięciu użytkownik otrzymuje czterostronnie zakrzywiony panel OLED o przekątnej 6,49 cala, rozdzielczości 2444 x 1080 pikseli, jasności do 3000 nitów i z odświeżaniem 120 Hz.

W globalnej wersji za wydajność odpowiada układ Kirin 9000, wspierany przez 16 GB RAM oraz pamięć wewnętrzną 512 GB. Niestety, zabrakło łączności 5G, można jedynie korzystać z LTE. Smartfon wspiera także Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 (SBC, AAC, LDAC i L2HC), NearLink i NFC.

Główny aparat Ultra Lightning HDR ma 50 Mpix i zmienną przysłonę w zakresie f/1.49-f/4.0 (OIS), do tego dochodzi aparat 40 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym (przysłona f/2.2) oraz aparat 50 Mpix z peryskopowym teleobiektywem 3,5x, przysłoną f/2.2, OIS i zoomem cyfrowym do 100x. Uzupełnieniem jest czujnik rozpoznawania barw. Z przodu zastosowano aparaty do selfie 8 Mpix po stronie wewnętrznej i zewnętrznej.

Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 5300 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 66 W lub bezprzewodowym 50 W. Całość pracuje pod kontrolą systemu EMUI 15.0.

Oferta premierowa

Rekomendowana cena Huawei Mate X7 wynosi 8999 zł. Z okazji premiery, kupujący mogą skorzystać ze specjalnej oferty i w okresie od 3 lutego do 8 marca 2026 r. przy zakupie otrzymają w prezencie Huawei WATCH FIT 4 Pro.