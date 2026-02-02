Wyczekiwany serial sci-fi z datą premiery. "Najlepsze zwroty akcji w historii"

Apple TV bardzo lubi elementy science-fiction

Apple TV uchyliło rąbka tajemnicy i opublikowało na swojej oficjalnej stronie kilka szczegółów odnośnie drugiego sezonu popularnego serialu detektywistycznego neo-noirowego - "Sugar". Oznacza to jedno - wielkimi krokami na platformę zbliża się nowa odsłona czarnej komedii, która umiejętnie łączy klasyczną stylistykę kryminału z zaskakującymi elementami sci-fi. Nie ma co ukrywać, serial zasłynął z tego, że ze względu na wysoki poziom absurdu oraz dziwnych zabiegów, rozwścieczył niektórych widzów. Ale zostawił też szerokie grono tych, którzy mają ochotę na więcej i uznali produkcję za serię "z najlepszymi zwrotami akcji w historii współczesnej telewizji".

"Sugar" - o czym opowiada serial?

Serial śledzi perypetie prywatnego detektywa Johna Sugara, w którego wciela się lubiany przez większość Polaków - Colin Farrell. Wiele o fabule nie chcemy zdradzać, ale wiadomo, że sezon drugi będzie skupiał się na zupełnie nowej sprawie, która wystawi bohatera na poważną moralną próbę. John Sugar będzie musiał zająć się poszukiwaniami starszego brata, który zapowiada się na bardzo dobrego boksera. W miarę rozwoju akcji, prowadzone przez niego śledztwo przeradza się w spisek, obejmujący całe miasto.

Co warto podkreślić, aktor nie tylko wciela się w główną rolę, ale także pełni obowiązki producenta wykonawczego. Zatem nie będzie przesady, jeśli napiszemy, że seria "Sugar" to w przeważającej mierze jego dzieło.

Do obsady drugiego sezonu dołączą takie nazwiska, jak: Tony Dalton, Laura Donnelly, Sasha Calle, Jin Ha oraz Raymond Lee.